Pospisil inculpe Roland-Garros

“Les mesures de confinement actuelles nous ont empêchés de respecter les dates initialement prévues. Nous agissons de manière responsable et nous devons travailler ensemble pour assurer la santé et la sécurité de tous.” C’est la déclaration avec laquelle Bernard Giudicelli, président de la Fédération française de tennis, a justifié une décision qui a paralysé et touché l’ensemble du monde du tennis. Roland Garros Il se jouera à partir du 20 septembre, une décision totalement unilatérale dans laquelle aucun autre tournoi n’a été pris en compte et qui a fait réagir de nombreux autres joueurs.

Comme Steve Simon, directeur exécutif de la WTA, qui a confirmé dans un message que le circuit féminin n’était pas au courant et que cette décision avait été prise par surprise par Roland Garros. Cependant, celui qui a montré le plus de mécontentement et de colère était Vasek Pospisil, membre du conseil des joueurs de l’ATP, très actif dans ses protestations sur diverses questions, qui a fait pression pour une plus grande solidarité et influence des joueurs, et qui a déclaré que la décision “venait littéralement de nulle part”.

“De toute évidence, c’est fou, a déclaré Pospisil au New York Times.” Ce sont des moments vraiment difficiles, des moments sans précédent, et cela va à l’encontre de l’idée de travailler ensemble et unis. Nous avons un calendrier, des discussions et des négociations entre les Grands Chelems et l’ATP. Nous essayons toujours de le faire fonctionner pour tout le monde, et ils n’ont pas besoin de vérifier l’ATP, les joueurs ou d’autres tournois. C’est un mouvement très égoïste. Fondamentalement, ils font un jeu de puissance en ce moment. Ils sont très arrogants. “

“Ce qui était important pour nous, c’est que le tournoi continue”, a déclaré Giudicelli lors d’une conférence de presse mardi à Paris. “Nous n’aurions pas accepté que le tennis sur terre battue soit retiré du calendrier international. En septembre, les températures sont agréables. Nous pensons sincèrement que cela peut être un bon événement.”

Du côté français, ce sera la première année que le nouveau toit rétractable devait être inauguré sur le court principal, ce qui permettra des séances de nuit et des jeux en cas de pluie. Mais la construction du stade a été interrompue en raison des restrictions de coronavirus imposées par le gouvernement français, ce qui aurait rendu très difficile l’achèvement des travaux à temps pour le début de l’événement comme prévu.

