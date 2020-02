Pospisil surprend et laisse Goffin sans fin

Joueur de tennis canadien Vasek Pospisil confirme une fois de plus ses bonnes sensations en se qualifiant pour la grande finale de l’ATP 250 de Montpellier 2020, battant le Belge aujourd’hui David Goffin par 6-3, 1-6 et 7-5 en deux heures et 22 minutes de jeu, dans un match très disputé qui a opté pour les petits détails en faveur du joueur canadien qui tentera demain d’ajouter son premier titre ATP en tant que joueur de tennis professionnel Son rival dans la grande finale sera le Français Gael Monfils avec qui il a un bagage de zéro victoire et cinq défaites.

