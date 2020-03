Pouille, favorable et heureux du changement de date de Roland Garros

Lucas Pouille, que nous savions la semaine dernière avoir pu anticiper l’internement pour louer une maison avec un court de tennis près de la côte, n’a pas hésité à accueillir la décision de Roland Garros de s’installer unilatéralement en septembre. Le Français, entre autres, était favorable à cette décision, qui sera sûrement suivie de l’annulation de Wimbledon dans les prochaines heures.

Pouille est en ce moment, et le sera jusqu’à la fin de la quarantaine, explique comment se poursuit son quotidien. “Très bien. Nous partageons avec des amis une maison que j’ai louée dans le sud de la France et qui a l’avantage d’avoir un court de tennis. C’est un grand privilège. Après la première annonce du président de la République, je soupçonnais que nous n’allions pas reprendre la circuit après ces six semaines. Je me suis dit que rester dans mon appartement à Boulogne-Billancourt si longtemps sans toucher au ballon serait difficile. Alors nous sommes partis avant la course des taureaux. Nous essayons de garder nos journées occupées avec des activités toujours à l’intérieur de la maison ou dans Il y a des moments qui sont plus longs que d’autres, mais j’ai la chance de pouvoir m’entraîner et faire des séances physiques dans le jardin, ce qui aide à passer le temps. Nous avons créé des groupes WhatsApp parmi nous joueurs ATP. Nous parlons de ce que nous pouvons faire. Il y a beaucoup de discussions en ce moment sur le classement ATP. “

“Ce serait triste de vivre un an sans Roland Garros”

“Ce sera étrange, mais le plus important c’est que Roland-Garros joue. Ce serait triste de vivre un an sans Roland Garros et je suis heureux que les dirigeants aient pris cette décision. J’imagine que la France va télédiffuser le tournoi et qu’ils sont ravis que Roland Il peut être joué. Pour moi et pour les sponsors, c’est aussi important. J’espère vraiment qu’il pourra être joué. Je sais que certains joueurs se sont un peu fâchés, mais en ce qui concerne les sponsors, le box-office … il fallait trouver une date , puisque toute la saison de l’argile a été annulée. Quand je vois qu’en Chine les théâtres ont récemment rouvert et qu’ils ont dû y renoncer à cause d’une série de nouveaux cas, je me rends compte que le plus important est la santé de tous Le sport doit être mis de côté comme tous ces grands événements jusqu’au jour où nous serons tous en sécurité. “

“La partie la plus difficile pour nous sera de renouer avec la compétition, de jouer à nouveau à des jeux pour prendre nos repères. Mais dans un mois, nous serons tous physiquement prêts. Personne ne coupera complètement. Nous ne verrons pas une telle différence. Les joueurs les plus favorisés seront ceux qui dans certains Les pays peuvent s’entraîner normalement et aller dans leur club. Maintenant, ce qui se passera dans deux ou trois mois, nous ne le savons pas. “

