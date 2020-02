“Pour être invaincu pendant toute la saison” – Novak Djokovic Trolls Interviewer à Dubaï

Le numéro un mondial Novak Djokovic a remporté sa 18e victoire consécutive de la saison après avoir envoyé Stefanos Tsitsipas au match de championnat de Dubaï.

Après avoir décroché son cinquième titre aux Emirats Arabes Unis, il a allongé sa séquence de victoires à 21 et ensuite l’intervieweur sur le terrain l’a interrogé sur ses objectifs pour 2020.

«Eh bien, l’un des objectifs est de rester invaincu toute la saison. Non, je plaisante .. »Novak rit. Et après une pause, il a continué, “non, je ne plaisante pas en fait.”

Certes, Novak Djokovic a la capacité de garder sa séquence ininterrompue. Cette semaine à Dubaï, il a perdu un set et a sauvé trois balles de match contre Gael Monfils. Et en plus de ce match, sa performance sur le terrain émirati était surréaliste.

Pour les tournois d’Indian Wells et de Miami en mars, Djokovic est sans doute le favori incontesté. Mais au cours des trois dernières années, Sunshine Double a été une oscillation bancale pour Novak. Ses records des trois saisons précédentes en Californie et en Floride ont placé sa séquence de victoires consécutives dans la zone de danger.

“Je vais essayer de garder cette piste” – Novak Djokovic

“J’essaie de saisir le moment et d’apprécier où je suis”, a déclaré Djokovic après sa victoire à Dubaï. «Je pense que cela a été l’un des meilleurs départs de toutes les saisons que j’ai eues dans ma carrière.»

«Je me sens bien sur le terrain. J’ai joué un excellent tennis sur les courts en dur. C’est ma surface la plus réussie et préférée. »

Plus tôt dans la saison 2010-11, Novak a prolongé sa séquence de victoires en match à 43, qui a été cassée par Roger Federer en demi-finale de Roland Garros 2011.

C’est la septième fois de sa carrière, il compte plus de 20 matchs consécutifs et l’as serbe espère garder son steak de vainqueur intact pour le reste de la saison.

«Je suis juste reconnaissant de bien jouer, de me sentir bien. J’ai gagné de nombreux matchs d’affilée. J’essaierai de continuer cette course. Il est tout simplement trop tôt pour parler de la durée de cette course, des calculs », a déclaré Djokovic.

«J’essaie de ne pas penser aux prédictions. J’essaie de me concentrer sur ce que je dois faire avec moi-même et mon équipe afin de prospérer tous les jours, afin d’essayer de jouer du mieux que je peux à chaque match. C’est l’objectif principal », a-t-il ajouté.