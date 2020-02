“Pour être un champion, vous devez connaître la vie”

La légende indienne Leander Paes connaît sa dernière saison sur le circuit ATP en tant que joueur. À 46 ans, avec près de trois décennies de tennis professionnel à son actif, l’ancien World Doubles n ° 1 fait ses adieux à ce qui a été le cadre de certains des moments les plus brillants et les plus heureux de sa vie.

Après s’être incliné de son dernier événement ATP disputé sur son propre terrain – le Tata Open Maharashtra -, Paes a montré sa sagesse et sa positivité caractéristiques en expliquant ce qu’il a appris au cours de sa carrière. “Wow, c’est une grande question”, a-t-il dit.

«Je pense que quand il s’agit d’une carrière si vaste, c’est une question très difficile à répondre, parce que… Quatre-vingt-dix pour cent de mon éducation vient du sport, du voyage à travers le monde, du départ de la maison à l’âge de douze ans. garçon de 1 an, dormant dans les vestiaires au début, essayant de constituer une équipe, puis d’essayer d’être le meilleur possible.

En cela, il y a tellement de nuances de vie que vous apprenez. L’une consiste à être un étudiant du tennis. Le métier est une chose, comment frapper chaque coup dans le livre. Mais il y a aussi… Pour être un champion, il faut connaître la vie, il faut savoir jouer la vie.

Je pense que ce qui différencie la normale de l’excellence, c’est entre les deux temples. C’est l’intelligence de penser, le talent que vous avez, ou le travail acharné que vous devez mettre, ou croire en vous sous pression. Gérer le triomphe, gérer les jours difficiles et être le meilleur possible.

Je pense que si vous regardez la carrière d’un athlète, il y a plus d’échec que de succès. Mais certains d’entre nous ont… du karma, de la chance, du travail acharné, du timing, de l’équipe, nous pouvons gagner aux bons moments ». Faisant équipe avec l’Australien Matthew Ebden, Paes a atteint les quarts de finale à Pune, où la paire a été arrêtée par le duo indien Purav Raja / Ramkumar Ramanathan, 6-2, 6-1.

Le champion du double du Grand Chelem, 18 fois, a annoncé sa retraite après 2020 sur les réseaux sociaux fin 2019.