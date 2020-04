«Pour moi, l’entraîneur doit aussi être un ami, c’est naturel»

2001 a probablement été l’année la plus importante pour Roger Federer avant ce succès de Wimbledon en 2003, remportant le premier titre ATP et offrant des performances impressionnantes en Coupe Davis pour battre les États-Unis et envoyer son pays à travers.

Les Suisses ont bien joué à Miami et sur terre battue, progressant dans son premier quart de finale majeur à Roland Garros et répétant cela à Wimbledon après la victoire sur le septuple champion Pete Sampras. Aux prises avec une blessure à l’aine, Federer a perdu au premier tour à domicile à Gstaad une semaine après Wimbledon et a raté les deux semaines suivantes, faisant de son mieux pour récupérer pour l’US Open.

Le jeune a bien joué dans les deux premiers tours à New York, battant Lars Burgsmuller et Robby Ginepri pour entrer dans les 32 derniers. Roger a licencié Ginepri (n ° 327 mondial à ce moment) en une heure et 25 minutes, repoussant les cinq points de rupture et produire six pauses pour contrôler le tableau de bord, en particulier dans les sets un et trois.

Après le match, Federer a déclaré qu’il était presque à 100% physiquement, même s’il ressent toujours un peu de douleur tout en poussant fort. Il a également mentionné son entraîneur Peter Lundgren, voyageant seul avec lui pour la deuxième saison et le considérant comme un ami après avoir passé tant de temps ensemble.

“Je pense que j’aurais pu avoir des matchs plus durs aujourd’hui ou hier, mais je viens juste de faire un excellent service. Si le gars fait une pause, on ne sait jamais comment il va réagir; parfois, ils jouent tellement mieux après ça et je ne leur a pas permis de le faire.

C’est pourquoi j’ai gagné mes matchs assez facilement; Je l’aime comme ça car cela me permet d’économiser plus d’énergie. Les prochaines rencontres devraient être de plus en plus dures. Peter Lundgren et moi nous connaissons depuis quatre ans et c’est la deuxième saison que nous voyageons sans Swiss Tennis.

Il m’a beaucoup aidé, me relaxant davantage sur le court. Pour moi, l’entraîneur doit aussi être un ami en dehors du terrain parce que nous allons passer beaucoup de temps ensemble pour les dix prochaines années, disons; c’est mieux si vous vous entendez bien en dehors du terrain. ”