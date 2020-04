«Pour moi, Lleyton Hewitt et Andre Agassi sont différents ..»

Roger Federer a étonné le champion en titre de Wimbledon Pete Sampras au All England Club en 2001, atteignant le quart de finale de l’événement de tennis le plus prestigieux du monde et faisant un grand pas vers le top 10. Néanmoins, sa progression a été interrompue en raison d’une blessure à l’aine subie à Londres, manquant toute l’action avant l’US Open et jouant une seule finale d’ici la fin de la saison, dans sa ville natale de Bâle.

Déterminé à faire un pas en avant en 2002, Federer a remporté le titre à Sydney et atteint le quatrième tour de l’Open d’Australie avant de s’incliner en finale à Milan, faute de défendre le titre il y a un an. Offrant son meilleur tennis contre Yevgeny Kafelnikov et Marat Safin en Coupe Davis, Roger n’a pas pu garder ce niveau à Rotterdam, Dubaï et Indian Wells, retrouvant la forme à Miami en route pour sa première finale du Masters 1000.

En demi-finale, Federer a remporté la première victoire contre le numéro un mondial. 1 joueur, renversant Lleyton Hewitt 6-3, 6-4 en une heure et 29 minutes, perdant seulement 15 points en dix matchs de service et repoussant les trois chances de pause pour maintenir la pression sur Hewitt tout le temps.

L’Aussie n’a pas pu égaler ces chiffres dans ses matchs, se brisant une fois dans chaque set pour propulser Roger dans le match pour le titre contre un autre joueur de ligne incroyable, Andre Agassi. L’Américain était le champion en titre et il s’est révélé trop dur pour Roger ce jour-là, battant le Suisse 6-3, 6-3, 3-6, 6-4 après un grand retour au quatrième set pour soulever le cinquième Miami. Couronne ouverte.

Trouvant le rythme dans le troisième set, Federer a également forgé un avantage de 4-2 dans le quatrième, se rapprochant pour forcer un décideur avant qu’Agassi n’entreprenne quatre matchs consécutifs pour franchir la ligne d’arrivée et garder le trophée dans son cabinet.

“Pour moi, Lleyton Hewitt et Andre Agassi sont des joueurs différents; vous ressentez plus de chaleur à cause des tirs d’André. Il prend le ballon plus tôt et vous fait courir plus. Pourtant, je vois que Lleyton peut déranger André parce qu’il exécute beaucoup de balles et les passe bien. Le match entre ces gars est super à regarder mais pour moi, ce sont des joueurs complètement différents. ”