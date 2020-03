“Pour moi, Milan est ce que signifie la finale de l’ATP pour Roger Federer, Rafael Nadal”

Le Brésilien de 19 ans, Thiago Seyboth Wild, est entré dans le tirage au sort de l’inauguration de l’Open de Santiago du Chili avec un joker, l’utilisant à deux mains en route vers son premier titre ATP. N ° mondial 182 est devenu le premier joueur né en 2000 avec un titre ATP (Felix Auger-Aliassime a perdu les cinq finales) et le plus jeune à lever la couronne au Golden Swing depuis Rafael Nadal en 2005, devenant le 12e adolescent avec le trophée au niveau principal au cours des 15 dernières saisons.

Dans le match pour le titre, Thiago a battu le champion de Buenos Aires Casper Ruud 7-5, 4-6, 6-3 en deux heures et 16 minutes, tirant 17 as et repoussant huit des 11 occasions de rupture pour limiter les dégâts dans ses matchs. Ruud s’est cassé quatre fois, prenant du retard au début du set final et ne prenant que trois points au retour pour pousser le Brésilien au-dessus, échouant à terminer le Golden Swing avec deux titres à son actif.

Le match a débuté avec trois pauses consécutives et Casper en a saisi deux pour une avance rapide, perdant cinq chances de plus lors du cinquième match avant que Thiago ne revienne dans le match suivant pour égaliser le score à 3-3 avec un vainqueur du revers.

Le Brésilien a effacé deux points de rupture lors du septième match avec les vainqueurs et l’ouvreur était entre ses mains lorsque Ruud a pulvérisé une erreur de coup droit lors du match 12 pour le remettre à son adversaire 7-5. Le Norvégien a augmenté son niveau dans le set numéro deux, perdant sept points en cinq matchs de service et faisant monter la pression sur Seyboth Wild, attendant patiemment une chance sur le retour.

Il est venu à 4-4 quand un adolescent a envoyé un coup droit long, concluant le set avec trois gagnants du match dix qui ont mis en place un décideur. Là-bas, Thiago était de retour à son meilleur niveau, dominant avec son service solide et ses coups de fond et méritant une pause dans le deuxième match suite à une erreur de coup droit coûteuse du Norvégien qui l’a envoyé en tête.

Servant pour le titre à 5-3, Thiago a décroché trois gagnants pour sceller l’accord et décrocher son premier trophée ATP, le premier parmi tant d’autres s’il continue d’améliorer son jeu déjà solide. Le jeune était ravi de la façon dont il s’est produit à Santiago, espérant plus de la même chose pour le reste de la saison et ciblant les finales Next Gen à Milan, voulant atteindre le Masters U21 autant que Roger Federer et Rafael Nadal désirent jouer. aux Finales ATP.

“C’est une réalisation incroyable, quelque chose dont j’ai toujours rêvé”, a déclaré Seyboth Wild. “J’avais juste besoin de prendre le meilleur de la semaine et de garder le même rythme pendant le reste de la saison. Au fil des matches, je me sentais de mieux en mieux sur le terrain, me sentant comme si je pouvais aller pas à pas.”

Quand je suis arrivé en finale, je devais jouer comme si c’était juste une autre rencontre, dans la façon dont j’avais joué toute la semaine et tenter ma chance. Je me suis amélioré tout au long de la saison; Je pense que je l’ai assez bien fait et je dois remercier mon équipe.

Pour moi, se qualifier pour les finales Next Gen est le même que les finales ATP pour Roger Federer et Rafael Nadal. J’admire la passion de Nadal sur le court. La façon dont il compétitionne et se maintient à chaque point jusqu’au dernier coup. Ce serait formidable si je pouvais accomplir 20% de ce qu’il a accompli dans une carrière. ”