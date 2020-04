Pour que le tennis revienne cette année, ça va être difficile

Le directeur général de Tennis Australie, Craig Tiley, a déclaré qu’il serait difficile pour le circuit de tennis de reprendre en 2020 à son avis, dans une interview accordée au Sydney Morning Herald. Tiley, qui était au centre de la crise des feux de brousse australiens lors de l’Open d’Australie de cette année, a déclaré: “Mon opinion personnelle est que je pense que le retour du tennis cette année va être difficile.

Cela dépend des voyages mondiaux, et je pense que c’est probablement la dernière chose qui va revenir. Je pense que les sports à vocation nationale sont en position de force et les sports à vocation mondiale sont plus confrontés ».

Tiley dit que Tennis Australia envisage toutes les mesures pour réduire les coûts et envisage même que l’édition 2021 de l’Open d’Australie soit affectée par la pandémie de COVID-19. “Nous examinons cela en ce moment. Mais nous prévoyons d’exécuter l’AO 2021 et de passer une excellente saison.

Nous devons planifier le pire et espérer le meilleur. Demain matin, nous [could] réveillez-vous et il y a un remède miracle ou une concoction de médicaments qui aide vraiment, ou ils sont sur la voie d’un vaccin. [But] d’après toute la littérature que vous lisez, cela ne semble pas probable dans un avenir immédiat.

Ce que je veux faire en tant qu’organisation [is] Je veux planifier qu’il soit vraiment difficile pour les gens de voyager cette année d’un pays à l’autre. Je pense que dans le pays ira bien. [When] vous pouvez voyager dans le monde entier, c’est quand le tennis peut revenir, d’un niveau pro.

Au niveau local, nous pouvons commencer tout de suite et c’est ce sur quoi nous nous concentrerions au début ». Tiley a également déclaré qu’il y avait plusieurs discussions en cours concernant le calendrier actuel du tennis après que la Fédération française de tennis a décidé de déplacer l’Open de France en septembre.