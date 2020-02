Pour quels records Roger Federer joue-t-il?

Roger Federer vous dirait qu’il continue l’exercice épuisant de jouer au tennis à 38 ans car il aime toujours le tennis. C’est suffisant. Mais alors que le GOAT actuel attend quelques mois pour se remettre d’une chirurgie arthroscopique du genou, le Tennis Twitteratti est obsédé par l’héritage.

Voici un aperçu des records que Federer détient à la gorge, ceux qui risquent de glisser, et quelques-uns dont il aura besoin de la mère de tous les cordons du filet pour suivre son chemin.

Records de carrière de Roger Federer

La plupart des slams

Le grand-père de tous. Demandez à n’importe qui, du fan occasionnel au fan de tennis hardcore, ils vous diront que la Rolex of Records est «Most Grand Slams Won». De plus, les amateurs de tennis assimilent généralement ce simple record au statut de GOAT. À l’heure actuelle, Federer berce de manière protectrice le numéro 20. Rafael Nadal et Novak Djokovic – les hommes les plus jeunes – cherchent à bondir avec 19 et 17 respectivement.

La sagesse conventionnelle du tennis dit que Djokovic va finalement capturer ce record. Avec la ténacité du Serbe, cela semble probable. Mais les sports ont une drôle de façon de ne pas suivre le script. Demandez à Tiger Woods, dont la mission de vie était de dépasser Jack Nicklaus en nombre de Majors gagnés. Ce train a déraillé. Serena Williams travaille également vers un couronnement alors qu’elle poursuit la marque de Margaret Court.

Avec non pas un mais deux plus grands de tous les temps à proximité de cette marque, Roger se sentirait beaucoup mieux s’il pouvait gagner juste. Un. Plus. Grand Chelem. Au moins!

Fed Record Outlook: ⚠️ Danger, Fed Robinson.

La plupart des titres

Pensez à une légende hissant un trophée de tennis, et vous pourriez évoquer une image du révolutionnaire du tennis Jimmy Connors, qui a joué jusqu’à 41 ans. Connors détient le record du plus grand nombre de titres en carrière sur le circuit ATP à 109. Federer est à six de cette marque à 103 ans, sa dernière venue en 2019 à Bâle. Comme l’a souligné James Blake, gagner un tournoi complet est une grande question à l’âge de Roger, surtout quand il a tellement réduit son horaire. Il n’est pas exclu que Federer continue de jouer encore quelques années. Mais c’est loin.

Fed Record Outlook: 🦄 Licorne

Plus grand nombre de matchs gagnés

La plupart des matchs remportés se trouvent juste sous la plupart des titres de carrière. Pensez aux chevaux de bataille. Les broyeurs. Pensez à Andre Agassi, David Ferrer et Lleyton Hewitt. C’est vrai, ces gars sont dans le Top 25 de cette catégorie. Mais Connors, qui joue depuis longtemps, détient également ce record avec 1 274. Federer est à la deuxième place, à une distance frappante, avec 1 242, un simple match de 32 victoires à l’extérieur.

Point d’analyse: Perdre en demi-finale d’un chelem, comme l’a fait Fed lors de l’Open d’Australie de cette année, est bon pour cinq victoires. Faire bien dans des tournois plus petits peut rapporter 4-5 victoires par. Nous ne parlons que de la réussite de Roger dans environ huit autres tournois ici. Il peut le faire.

Qui est derrière lui? Nadal est 4e (derrière Ivan Lendl) avec 985, 257 victoires de match derrière Federer. L’année dernière, Nadal a remporté 58 matchs. Jouant à peu près cela, l’Espagnol devrait jouer – et bien jouer – pendant environ 5-6 ans pour attraper Federer. Semble peu probable, compte tenu de son style d’ecchymoses.

Et Djokovic? Djokovic est 6e sur cette liste avec 906 victoires en match de carrière, actuellement 336 de Federer. Dans un 2019 torride, Novak a remporté 57 matchs. Jouant un calendrier limité comme le font les GOAT, Djokovic pourrait avoir à jouer solidement et sans blessure pendant au moins six ans de plus pour se retrouver dans un sniff de Federer et Connors. Nous espérons tous qu’il le fera… mais il est difficile de voir Djokovic maintenir ce niveau jusqu’à la fin de la trentaine.

Fed Record Outlook: Near Lock 🔒

Pourcentage gagnant

C’est le Ted Williams des records, nommé d’après le Temple de la renommée du baseball dont la moyenne au bâton de carrière de 344 est autonome. C’est un record difficile à tenir, car plus vous jouez, plus vous risquez de vous blesser. Peut être. Williams n’a pas adhéré à cette philosophie – il y a travaillé dur. Au moment de la rédaction de cet article, voici les pourcentages minces de rasoir:

Rafael Nadal 83,1%

Novak Djokovic 82,9%

Bjorn Borg 82,7%

Roger Federer 82,1%

Jimmy Connors 81,8%

Comme vous pouvez le voir, Federer est là. Il pourrait facilement améliorer ses statistiques en jouant à quelques tournois de plus de 250 niveaux. Mais ce n’est pas le style de Federer. Et avec deux chèvres actives devant lui, ses chances de posséder ce record sont au mieux risquées.

Fed Record Outlook: ⚠️

Federer va sans aucun doute devenir l’un des plus grands êtres humains à toucher une raquette de tennis. Mais la réalité est qu’il a du travail à faire lorsqu’il revient d’une opération du genou s’il veut ciseler son nom dans plusieurs catégories statistiques.

