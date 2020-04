pour s’amuser sur le court, profiter, essayer des tirs chauds

Le Français Benoit Paire est l’un des joueurs les plus charismatiques de la tournée. Le Français est connu pour ses opinions franches et son style de jeu flamboyant et dit qu’il essaie de s’assurer qu’il est plus calme et heureux sur le terrain lorsqu’il joue.

S’exprimant sur le site Web de l’ATP Tour, Paire commente: «J’ai regardé le tennis à la télévision en grandissant, et je pensais que ce serait incroyable de jouer un seul match à ce niveau un jour. C’est très important de profiter quand tout va bien sur le court.

Ce n’est jamais facile de jouer au tennis pendant quatre, cinq ans de suite. Après ma chirurgie, en 2015, j’ai dû beaucoup travailler pour réfléchir à ce que je devais faire pour profiter davantage sur le terrain, pour être plus calme et c’est ce que j’ai fait ». 2019 a été la meilleure saison pour Paire sur la tournée – remportant deux titres pour la première fois de sa carrière – à Marrakech et à Lyon.

“Ce fut une longue saison, très bonne pour moi, deux titres. Depuis ce tournoi à Marrakech en toute confiance, avec tout, nous avons pu faire une bonne saison. Puis un nouveau titre à Lyon, donc honnêtement pour moi c’était un très bonne saison.

C’est bien de gagner un tournoi. Mais je veux gagner plus et faire plus de finales ». Parlant de son style de jeu, Paire dit qu’il veut s’amuser sur le court. “C’est pourquoi je joue au tennis: pour m’amuser sur le court, pour profiter, pour essayer quelques coups chauds.

Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Mais j’essaierai plus pour 2020 ». Le meilleur résultat du Français de 30 ans en Grand Chelem atteint le quatrième tour, qu’il a réalisé à quatre reprises et son classement en simple en carrière est le numéro 18 mondial.