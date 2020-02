pourquoi avons-nous besoin de Roger Federer et de Greta Thunberg?

Roger Federer et Greta Thunberg pourraient jouer un rôle important dans le processus de sensibilisation au changement climatique, surtout après les dernières nouvelles décourageantes sur ce qui se passe en Antarctique. En fait l’Antarctique a des températures élevées comme en Norvège alors que nous avons vu qu’il a neigé il y a quelques jours à Bagdad, pour la deuxième fois en 102 ans.

Symptôme de réchauffement climatique. Au pôle Sud, une température de 20,75 degrés a été enregistrée le 9 février 2020, à la base argentine de Marambio, sur l’île Seymour (64 ° 14 ‘de latitude sud) en face de la péninsule Antarctique.

Le 6 février 2020, dans une autre base argentine, Esperanza (63 ° 24 ‘de latitude sud), une température de 18,3 degrés a été enregistrée, un record pour le continent Antarctique. Le pôle Sud connaît les températures les plus élevées de l’été du sud de l’histoire.

Roger Federer et le jeune militant étaient des protagonistes il y a quelques semaines: Greta a critiqué Federer pour ses liens avec Credit Suisse, une banque qui, selon certains militants, aurait investi dans les énergies fossiles au lieu des énergies renouvelables, re-tweetant le hashtag #RogerWakeUpNow .

Federer a répondu ainsi: “Je prends la menace du changement climatique très au sérieux, surtout depuis mon arrivée en Australie avec ma famille, alors que le pays était dévasté par les incendies. En tant que père de quatre enfants et partisan du droit universel à l’éducation , J’ai beaucoup de respect et d’admiration pour le mouvement des jeunes contre le changement climatique.

Je remercie les jeunes militants de nous avoir poussés à revoir notre comportement et à agir pour trouver des solutions innovantes. Nous leur devons et devons nous-mêmes écouter. J’apprécie les références à mes responsabilités en tant que simple citoyen, athlète et entrepreneur, et je m’engage à utiliser ma position privilégiée pour dialoguer sur des questions importantes avec mes sponsors “.

Grâce à sa popularité (vue sur Match for Africa 6), Roger Federer pourrait être un grand champion de la lutte contre le changement climatique, également grâce à la popularité de Greta Thunberg elle-même: unir leurs forces et leur popularité pourrait faire naître un véritable mouvement de sensibilisation contre une peste qui, jour après jour, dévaste notre planète bien-aimée.