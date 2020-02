Pourquoi la majorité des fans de tennis ne pardonneront jamais à Novak Djokovic pour son plus grand “crime”

Le nouveau champion de l’Open d’Australie, Novak Djokovic, recevra-t-il un jour les éloges qu’il mérite?

Après que la machine gagnante serbe ait battu un autre combat héroïque pour battre un Dominic Thiem effondré lors d’une finale de l’Open d’Australie passionnante et imprévisible à Melbourne, les platitudes qui devraient couler pour un champion qui a remporté le 17e titre du Grand Chelem de sa carrière remarquable seront probablement diluées.

Un coup d’œil sur la réaction des médias sociaux lorsque Djokovic a scellé sa victoire 6-4, 4-6, 2-6, 6-3 6-4 sur Rod Laver Arena a confirmé que pour de nombreux amateurs de tennis, ce dernier triomphe de Novak était un moment de désespoir plutôt que de triomphe pour un champion qui semble destiné à terminer sa carrière avec la prétention d’être le plus grand joueur de tous les temps.

Il a recommencé! Novak Djokovic survit à Dominic Thiem pour remporter son huitième titre de l’Open d’Australie

Avec Djokovic maintenant à seulement deux titres majeurs derrière Rafael Nadal et trois à court du total record de Roger Federer de 20, cette légende vivante de son sport pourrait s’attendre à être louée à chaque fois qu’il monte sur un court, mais il fait face à la réaction inverse maintes et maintes fois pour un certain nombre de raisons.

Alors que Djokovic reçoit plus d’amour en Australie que presque partout ailleurs sur le road show de tennis grâce à un contingent serbe important qui vénère chaque pas de leur plus grand sportif, le public de tennis plus large a une vision différente d’un guerrier de 32 ans qui est victime d’un mauvais timing.

Le roi d’Australie 👑

2008 🏆

2011 🏆

2012 🏆

2013 🏆

2015 🏆

2016 🏆

2019 🏆

2020 🏆

Statut légendaire @DjokerNole 👏 pic.twitter.com/W05bWVAznQ

– Eurosport UK (@Eurosport_UK) 2 février 2020

Vous voyez, au moment où Djokovic s’est imposé en tant que collectionneur de trophées du Grand Chelem, les fans de tennis avaient déjà épinglé leurs couleurs sur le mât de Federer ou de Nadal et d’un duel auquel il était impossible de résister en haut du jeu.

Au début, Djokovic était un challenger bienvenu pour les “ Big Two ” alors qu’il les poussait à fond et finissait généralement par sourire au filet en félicitant Roger ou Rafa pour leur victoire, mais la marée de l’opinion populaire s’est retournée contre Novak quand il a commencé à les battre avec un peu trop d’aisance.

Pour les passionnés de Federer et Nadal, la percée de Djokovic était un “ crime ” pour lequel il ne pouvait jamais être pardonné et comme il a parcouru le monde en ramassant titre après titre au cours de la dernière décennie, Djokovic a été puni à maintes reprises pour avoir ruiné le Roger et Rafa spectacle.

Il a dû supporter ses applaudissements lorsqu’il manque son premier service ou ses doubles fautes à Wimbledon et à la finale de l’ATP de Londres, il est toujours le deuxième favori du public américain lorsqu’il affronte Federer ou Nadal et même si ses réalisations menacent de dépasser le dépassement. ses deux autres légendes, l’affection dont il a naturellement envie semble destinée à lui échapper.

Bien sûr, Djokovic ne s’est pas aidé par moments avec son attitude rébarbative et son langage corporel agressif difficile à aimer pour beaucoup, avec son explosion dirigée contre l’arbitre de chaise Damien Dumusois alors qu’il a reçu deux avertissements de violation de code à la fin du deuxième set contre Thiem. dans sa dernière finale remettant à ses détracteurs plus de carburant pour ajouter à leur feu alors que l’incident a instantanément commencé à se propager sur Twitter.

Tapoter les chaussures de l’arbitre avant de suggérer sarcastiquement qu’il s’était “ rendu célèbre ” en suivant simplement les règles après que Djokovic avait mis trop de temps à livrer ses services était un moment de pétulance aussi laid qu’inutile, mais Federer ou Nadal auraient-ils été châtié avec un tel venin?

“Vous vous êtes rendu célèbre … bravo.” Novak Djokovic poursuit son déchaînement en tapotant le pied de l’arbitre après une violation de temps. #AusOpen pic.twitter.com/jmcOjaBB4I

– Christine Vanden Byllaardt (@cvbyllaardt) 2 février 2020

Bien sûr que non, mais c’est tout ce que Djokovic doit accepter car ses réalisations sur le terrain ne seront peut-être jamais suffisantes pour convaincre ses détracteurs qu’il mérite d’être placé sur le même piédestal que Federer et Nadal.

Quand j’ai demandé à Djokovic s’il se sentait le mérite des fans de tennis après sa défaite contre Federer lors de l’événement de Wimbledon Boodles l’an dernier à Stoke Park, il a haussé les épaules et dit qu’il “ acceptait Roger est populaire ”, mais son agacement mijotait sous le service un soir où ses erreurs ont été acclamées par une foule partisane.

Cette frustration était de nouveau manifeste quelques secondes avant qu’il ne remporte son huitième titre d’Open d’Australie, car après avoir raté son premier service, un fan a poussé un grand cri de «Oui». Djokovic lui a donné une étoile d’acier avant de remporter le dernier point et de lui faire un bisou pour lui rappeler son invincibilité.

Bizarrement, il y a eu des huées alors qu’il montait pour faire son discours après sa dernière victoire, mais Djokovic a dû accepter son sort depuis longtemps.

Il est un grand ambassadeur du tennis, fait tellement pour les bonnes causes avec son travail de charité, fait preuve d’un professionnalisme que peu ont égalé, mais une médaille de bronze est peut-être la meilleure qu’il obtiendra aux yeux du public.

Même s’il finit par remporter plus de titres du Grand Chelem que n’importe quel autre joueur, les joueurs les plus populaires dans le tennis seront Federer en premier, Nadal en deuxième et le troisième semble destiné à être celui qui joue Djokovic.

Quelle condamnation brutale pour un joueur qui a tant accompli.

Suivez Kevin Palmer sur Twitter @RealKevinPalmer

