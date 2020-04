Pourquoi l’attitude positive de Rafael Nadal brille plus que d’autres sur la reprise du tennis?

“A partir d’aujourd’hui, j’ai essayé de faire un changement et de rester positif en comptant les jours qui passent parce qu’il en reste moins. Salut tout le monde et remonter le moral”, avait déclaré Rafael Nadal sur une vidéo concernant la pandémie et comment elle se découpait dans le tennis. saison.

Tout le monde est confronté à l’audition des maladies et des pertes de vies, maintenant des guérisons se manifestent. Mais pour la saison de tennis qui a été brusquement interrompue par l’épidémie de virus, la réalisation n’a pas coulé avant les annulations et les reports répétés.

L’annulation d’Indian Wells a été une déception pour beaucoup, mais Nadal a dû se retirer de la demi-finale l’année dernière en raison de problèmes au genou. Cela aurait pu être un douloureux rappel de ce qui était. L’annulation de l’Open de Miami un autre choc.

Mais tout le monde était étonné de voir Wimbledon être renvoyé. C’était pour Rafa un autre rappel désagréable d’avoir été foutu par Roger Federer en demi-finale dans quatre sets durement disputés. C’est de toutes les extrémités que le découragement a commencé à couler.

Emilio Sanchez, frère de l’ancien no. 1 Arantxa Sanchez Vicario a déclaré: “Je ne pense pas que 2020 soit possible. Il n’y aura plus de tennis …” Ensuite, c’était l’ancienne championne de l’US Open Gabriela Sabatini qui a déclaré: “Dans les mois à venir, je pense qu’il sera difficile d’organiser un sport un événement.”

Un camarade de Nadal, David Ferrer avait même déclaré: “Je vois qu’il est difficile pour la saison de commencer cette année. Le tennis est un sport mondial et bien qu’il se rétablisse dans certains pays, il sera pire dans d’autres.

Les anciens joueurs encore dans diverses fonctions du tennis peuvent avoir une perspective différente mais Ferrer avait récemment pris sa retraite et dit à propos de la situation que “j’imagine que l’attente et l’incertitude n’est pas facile du tout et encore moins pour Rafa qui est très compétitif …”

Un autre concurrent très fort est John Isner qui a commenté avec frustration: “Avec Wimbledon parti et avec New York … l’épicentre de toute cette crise … L’US Open est le prochain. Et il y a d’innombrables événements de préparation à l’US Open de plus, nous aurions donc besoin que cette situation s’améliore très rapidement. “

Mais pour Bianca Andreescu qui est absente depuis octobre avec des problèmes de genou, elle espère que l’US Open sera sa dernière hourra de l’année pour défendre son titre, si cela se produit. Sylvain Bruneau, son entraîneur a déclaré à propos de son problème: “Cela fait tellement longtemps qu’elle n’a pas joué qu’elle a du mal à chaque fois que de nouvelles annulations sont annoncées.”

Rafael Nadal a subi des blessures qui l’ont abattu pendant des mois. Il est prudent de dire qu’il ne se bat pas contre des affections qui le retireraient du terrain. Il a une forte endurance mentale qui l’a aidé à remporter des championnats alors qu’il semble qu’il perdrait.

Il peut s’attendre à avoir beaucoup de positivité face à la pause dans les tournois maintenant car il est toujours dans les trois premières positions du classement mondial. C’est grâce à son travail acharné et à son talent qu’il a un CV de championnat lourd et ne ressent pas l’instabilité financière car les joueurs se classent bien en dessous de lui et par centaines.

Il y a des années, Nadal a lancé l’Académie Rafael Nadal à Majorque et actuellement d’autres installations dans le monde. Mais ce que chaque joueur a en commun, c’est de ne pas savoir quand la pandémie prendra fin et le tennis recommencera.

L’objectif de rester en bonne forme physique est là pour tout le monde, mais difficile de ne pas avoir de rendez-vous auquel vous pouvez vous efforcer d’aller sur le terrain et de montrer vos talents. Un entraîneur britannique Calvin Betton avait déclaré aux médias Metro.co.uk que “c’est l’incertitude.

Personne ne sait quand ça recommence … Je suppose que tout ce que vous pouvez faire dans cet état est d’essayer de maintenir un niveau de forme physique dans votre maison ou votre jardin … il n’y a pas grand-chose d’autre que vous puissiez faire. ”