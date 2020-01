Pourquoi Rafael Nadal place-t-il «chirurgicalement» les bouteilles avant chaque match?

Au cours du week-end, en tant que premier favori espagnol, Rafael Nadal a préparé sa séance d’entraînement avant le premier Grand Chelem de l’année, l’Open d’Australie ’20, où il affrontera le Bolivien Hugo Delian au premier tour, une presse semble être plus intéressé par la raison pour laquelle Rafa (Nadal) positionne «chirurgicalement» les bouteilles avant le début de chaque match.

Alors qu’on lui demandait pourquoi le numéro un mondial, l’Espagnol Cannonball, âgé de 33 ans, a méticuleusement et «chirurgicalement» placé les bouteilles avant le début de chaque match, a déclaré Nadal au journaliste de l’agence de presse B92 samedi 18 janvier. , “Si je ne mettais pas les bouteilles, cela signifierait que pendant les pauses, je pourrais penser à autre chose qu’un jeu.

De cette façon, je les répète à chaque fois pour pouvoir me concentrer uniquement sur le jeu et ce qui nous attend. …… … Je me sens bien physiquement, même si j’ai joué plusieurs matchs. Je me suis entraîné pendant quelques jours à Melbourne. J’espère être prêt pour le premier match.

“En plus de cela, tout en étant interrogé sur les secrets de Rafael Nadal d’être au top-gear tout au long de sa carrière après un rajeunissement de 2019, le Majorquin a déclaré plus tôt samedi à B92,”Il n’y a pas de secret.

Il s’agit de passion, d’aimer le jeu, de penser positivement dans les moments difficiles. La vérité est que j’ai vécu des situations de carrière difficiles. Mais j’ai réussi à les surmonter. Beaucoup ont dit qu’avec mon style de jeu, je ne serai pas ici longtemps, mais je suis là. J’en suis content. Bien que cela m’étonne aussi. ”