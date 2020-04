Pourquoi Rennae Stubbs a tort de croire que l’ATP a un avenir sombre

BOCA RATON, FL – 18 NOVEMBRE: Rennae Stubbs participe à 2016 Chris Evert / Raymond James Pro-Celebrity Tennis Classic au Boca Raton Resort le 18 novembre 2016 à Boca Raton, en Floride. (Photo de Johnny Louis / FilmMagic)

L’ancien numéro 1 mondial WTA Doubles Rennae Stubbs (qui a remporté quatre doubles féminins et deux tournois du Grand Chelem) a récemment fait des commentaires laissant entendre que l’avenir de l’ATP est sombre. Malheureusement pour l’analyste ESPN, cela ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité. Voici pourquoi…

Tout est arrivé lorsque le champion du Grand Chelem, Roger Federer, a suggéré que les circuits ATP et WTA fusionnent en un seul organe directeur. Beaucoup de gens dans le tennis ont soutenu cette suggestion décente, y compris Rennae Stubbs, disant que nous avons besoin de “moins de division et de dilution”. Jusqu’à présent, tout semblait normal.

Je suis d’accord à 100%! Le tennis doit être un tour. LES DEUX sont plus forts ensemble et c’est un fait. Moins de division et de dilution! Quelques tournois en moins, plus de temps libre pour les deux tournées et plus d’argent dans des événements plus importants qui peuvent se répercuter sur les joueurs les moins bien classés… ..la liste est interminable! – Rennae Stubbs (@rennaestubbs) 22 avril 2020

Étonnamment, les gens pensaient que Federer avait suggéré que les hommes et les femmes jouent entre eux (même si ce n’était clairement pas le cas) et il a donc dû clarifier ce qu’il voulait dire. C’est là que l’illusion de Stubbs a commencé.

Et soyons honnêtes…. lorsque Roger et Rafa prendront leur retraite, il y aura un énorme vide dans le tennis masculin. Et si vous n’y croyez pas, je ne sais pas quoi vous dire! – Rennae Stubbs (@rennaestubbs) 22 avril 2020

Elle a profité de la tentative d’unité de Federer pour calomnier l’ATP en parlant de l ‘”énorme vide dans le tennis masculin”, qui existerait après que lui et son rival de longue date Rafael Nadal se soient retirés du sport. Voilà pour moins de division et de dilution! Avec ce tweet, Stubbs implique que l’ATP a plus besoin de la fusion que la WTA. Cependant, le gag est que l’avenir de la WTA après le retrait de Serena Williams, 23 fois championne du Grand Chelem, est beaucoup plus sombre que celui de l’ATP après que les «Big 3» (Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic) aient raccroché. Heureusement, l’ancien joueur britannique et expert en tennis Mark Petchey a tenté de souligner que l’état de la WTA et le manque d’unité de Stubbs s’étaient manifestés.

Même chose pour le tennis féminin quand Serena prend sa retraite, n’est-ce pas Rennae? Serena avec 12 millions d’abonnés Insta..Simona avec 1,5 Vénus 1,2 Coco 681 000 Bianca 683 000. En criant sur les départs à la retraite négatifs imminents des Big 3, vous m’inquiétez de l’avenir d’une fusion heureuse – Mark Petchey (@_markpetchey) 22 avril 2020

L’illusion de l’argument de Stubbs peut être exposée avec le graphique suivant.

Ce graphique montre le nombre d’abonnés aux médias sociaux (de Facebook, Twitter et Instagram) par victoire de match pour les 10 meilleurs joueurs ATP et WTA actuels. En divisant les suivis des médias sociaux par victoire de match, il contrôle les périodes contrastées pendant lesquelles les joueurs ont été en tournée pour créer une base de fans. Cette métrique est sans doute la plus proche que nous pouvons obtenir pour identifier le potentiel des étoiles.

Ce que nous pouvons déduire du graphique, c’est que les joueurs ATP ont généralement des bases de fans plus grandes que les joueurs WTA, même sans le même succès. Aucun champion du Grand Chelem masculin ou n ° 1 mondial ne finirait jamais aussi inconnu du monde non-tennis que le n ° 1 mondial et championne en titre de l’Open de France Ashleigh Barty, l’ancienne n ° 1 mondiale (et toujours top 3) Karolina Pliskova ou la championne de l’Open d’Australie de cette année, Sofia Kenin.

De plus, les médias sociaux (en particulier Instagram) donnent en moyenne aux femmes plus d’interactions que les hommes. Par conséquent, l’ATP obtenant de meilleurs résultats dans une mesure où la WTA a un avantage met en évidence que Stubbs était plutôt inexacte avec son commentaire et que, si quoi que ce soit, le «HUGE VACUUM» existe dans la WTA.

Après que Stubbs ait été appelée pour son illusion, elle a applaudi avec la terrible prise suivante. Elle a tweeté ce qui suit “les deux matchs de tennis les plus regardés au cours des 12 derniers mois ont impliqué une femme Coco Gauff … à un moment donné, Rafa et Roger auront terminé leur carrière, juste en disant.” Pourquoi cette prise était-elle terrible? Eh bien pour commencer, le jeune américain Gauff n’était qu’une partie des matchs les plus regardés aux États-Unis, pas à l’international. Deuxièmement, la seule raison pour laquelle les gens la regardaient était à cause de son jeune âge, et non à cause de son personnage générant une base de fans. La plupart des fans occasionnels ne se souviennent pas de son nom, mais la connaissent simplement comme «la jeune de 15 ans». Comme nous, Gauff continuera de vieillir et si elle ne réussit pas plus que ses pairs à atteindre son âge et n’atteindra bientôt le sommet, le battage médiatique pour elle disparaîtra probablement rapidement. Après cet échange, Petchey a peut-être résumé «pourquoi une fusion ne fonctionnera jamais». Il a dit à juste titre “la compétition est censée arrêter le terrain s’il y a unité”, avant de mentionner que le match le plus regardé au Royaume-Uni l’année dernière était la finale masculine de Wimbledon (qui était également la finale masculine de Wimbledon la plus regardée depuis 2012). .

Alors quelles sont mes conclusions? Vous ne le croyez peut-être pas, mais j’ai suivi la WTA plus que l’ATP au cours de la dernière décennie (bien que cela changera probablement maintenant que mes joueurs préférés Marion Bartoli et Maria Sharapova ont tous deux pris leur retraite). J’ai toujours soutenu toute idée d’unité. J’ai été l’un des nombreux scandalisés lorsque la Coupe Hopman mixte a été abandonnée pour la Coupe ATP.

Cependant, ce que je ne représente pas, c’est le manque de respect pour le circuit ATP affiché par Stubbs, en particulier quand elle est tellement à court d’argent. La situation de l’ATP est plus forte que celle de la WTA, à la fois dans le présent et dans l’avenir. Comment peut-on même envisager de le nier alors que la WTA était responsable de la débâcle de Debrecen cette année qui était embarrassante pour tout le sport? Par conséquent, nous ne pourrons nous unir et faire remonter la WTA qu’une fois que les gens cesseront de se disputer pour critiquer l’ATP et l’abattre.

