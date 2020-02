Pourquoi Roger Federer décide de sauter la tournée sur terre battue

Hier, à cette époque, le monde du tennis a été choqué par la nouvelle que Roger Federer Il a libéré via ses réseaux sociaux dans lesquels il a communiqué qu’il était passé par la salle d’opération pour traiter un problème au genou droit et qu’il allait manquer tous les prochains tournois jusqu’à Roland Garros et a dit au revoir à tout le monde jusqu’au tour de l’herbe. La spéculation n’a pas cessé de se produire sur le type de blessure que les Suisses pourraient avoir et il y avait même des moyens qui ont avancé un éventuel retrait, mais rien ne pouvait être plus éloigné de la vérité. Guy oublie personnellement appelé Tony Godsick, L’agent de Roger, qui lui a dit que la blessure était du ménisque.

Parmi toutes les possibilités qui pouvaient exister, le ménisque était le moins grave et celui avec la meilleure récupération. Une arthroscopie méniscale peut être effectuée soit pour «nettoyer» la zone d’un éventuel fragment d’os flottant, soit pour guérir une éventuelle petite fracture. Au détriment de Federer donnant plus de détails sur le problème exact qui a été opéré, beaucoup ont respiré sachant qu’il ne s’agit que d’une lésion méniscale mineure et que le temps de sortie n’est que de quatre semaines. Quelqu’un s’est alors demandé Si Roger devait être absent pendant quatre semaines, pourquoi a-t-il abandonné toute la tournée de la Terre?

La tournée de la poussière de brique débutera à la fin du Miami Masters 1000, la semaine du 6 avril. C’est-à-dire dans un mois et demi à partir d’aujourd’hui. Selon les délais médicaux, Federer sera “immobile” pendant les quatre prochaines semaines. Autrement dit, d’ici le 18 mars, il commencera la réhabilitation, ce qui lui donnerait beaucoup de temps pour s’entraîner et être en mesure de concourir à Roland Garros fin mai. Pourquoi la visite au sol a-t-elle été ignorée?

Si nous regardons en arrière, Roger s’est cassé le ménisque de la jambe gauche en 2016 en baignant ses filles. A cette occasion, le temps de retrait était exactement le même, quatre semaines, et les Suisses sont ensuite retournés à Monte-Carlo même si les sensations n’étaient pas bonnes. “J’ai l’impression que mon genou n’est pas le mien”, a-t-il avoué il y a quatre ans. Federer a traîné de l’inconfort et n’a pas été complètement récupéré et après avoir participé à Wimbledon avec douleur, perdant en demi-finale contre Raonic, il a décidé de s’arrêter six mois et de ne plus participer à la compétition avant 2017.

Le Suisse a appris de ce qui s’est passé en 2016 et ne répétera pas la même erreur en 2020. Bien que les délais de récupération lui permettraient de rentrer sans problème dans la terre battue, il ne forcera pas et ne se concentrera pas sur la prévention et le renforcement de la zone et sautera l’une des surfaces qui punit le plus le genou et c’est que même si sur l’argile il n’y a pas d’impact lors de l’atterrissage contre le sol, les glissements de terrain provoquent une instabilité dans l’articulation, ce qui ne profite pas à Roger dans son état.

Déjà expliqué Paganini, le célèbre entraîneur physique de Federer. Dans une interview accordée il y a quelques années à un média suisse, Pierre a expliqué pourquoi le joueur de tennis bâlois avait sauté la tournée au sol depuis lors et qu’avec le problème au ménisque, Roger n’avait pas eu autant de mal à jouer du ciment ou de l’herbe en raison de sa façon particulière de jouer (dans laquelle il semble qu’il danse presque sur la piste) mais sur terre car en glissant sur la surface, des vibrations se sont produites à l’intérieur du genou, comme si vous secouiez une canette de soda, et C’était ça qui le dérangeait.

La décision de Roger est très intelligente puisqu’il évite de faire la même erreur qu’il y a quatre ans. Il saute la surface qui lui a posé tant de problèmes à son retour de son opération et utilisera toute la fin mars, tout le mois d’avril et tout le mois de mai pour travailler avec Paganini pour renforcer les muscles qui tapissent le genou, faisant beaucoup de travail de jambes dans une “mini pré-saison”, avec beaucoup de temps devant lui pour préparer au mieux son retour sur le tour de l’herbe, avec Halle et Wimbledon comme les deux tournois qu’il y jouera.

Est-ce à dire que Federer ne jouera plus jamais sur terre? Il faudra d’abord attendre comment il revient après son opération et comment il évolue. Rien ne nous amène à penser qu’il ne récupérera pas à 100% puisque ni l’intervention ni le problème n’est grave. S’il s’agissait d’une blessure majeure, une arthroscopie n’aurait pas été faite mais une opération et ce n’était pas le cas. D’après ses sentiments dans la seconde moitié de la saison et ce qu’il dit lui-même, nous pouvons penser si nous le verrons ou non en 2021 tacher les chaussettes de terre. C’est trop tôt pour ça.

Bien sûr, il est possible que Roger ne revienne pas à 100% et que son genou droit ne récupère pas de la même manière que le gauche. Je lui ai demandé l’année dernière lors d’une conférence de presse s’il avait un malaise au ménisque gauche et il m’a répondu que depuis la première pause en 2017, il n’avait eu aucun problème et qu’il était “parfait”. Ainsi, le temps nous le dira. Il est clair que le corps ne récupère pas le même à 39 ans qu’à 35 ans, mais il y en avait déjà beaucoup qui l’ont enterré à ce moment-là et Roger a fini par fermer plus d’une bouche avec son retour spectaculaire. Le temps dira. Pour l’instant, il reste un jour avant le retour de Federer.

