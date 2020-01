Pourquoi Roger Federer est-il le joueur le plus aimé de tous les temps?

Roger Federer est toujours considéré par la plupart des médias et des initiés comme le plus grand joueur de tennis de l’histoire, grâce aux victoires et aux records qu’il a atteints. Mais il n’est pas seulement le détenteur du record du Slam: il est le joueur le plus aimé des fans, peut-être le plus aimé de l’histoire du tennis.

Le Swiss Maestro est donc devenu aussi le joueur de tennis le plus recherché par les organisateurs du tournoi, grâce à l’entreprise qu’il déplace grâce à l’adoration que les fans lui portent. Pourquoi Roger Federer a-t-il réussi à conquérir l’amour inconditionnel des fans? Alors qu’au début de sa carrière c’était un mauvais garçon!

Les nombreuses victoires de sa carrière lui ont permis de gagner très tôt une partie des fans: au début des années 2000, il y avait encore Pete Sampras, André Agassi, Marat Safin, Lleyton Hewitt et Andy Roddick. Son élégance, la beauté de son tennis, son naturel et sa classe infinie ont été une autre raison qui a poussé de nombreuses personnes à devenir ses fans.

Mais il y a beaucoup plus; c’est une personne gentille, jamais exagérée. Un champion du style et un vrai gentleman. Un point de référence pour de nombreux sportifs et pour de nombreuses familles qui ont amené leurs enfants pour la première fois dans un club de tennis.

“Qui aimeriez-vous être, sinon Roger Federer? Apprenez de sa classe, de son humilité”, m’a dit mon père quand il m’a emmené jouer au tennis dans le club près de chez moi. Les défaites douloureuses, les larmes étaient une autre raison.

Le dieu du tennis avait l’air humain, pas un robot qui ne pouvait que gagner. En marche arrière; certaines de ses faiblesses émotionnelles l’ont davantage rapproché de ses fans. Les années passent inexorablement, tout pour adorer un champion maintenant proche de la retraite, mais ici Roger Federer nous a de nouveau surpris, entre 2017 et 2018, remportant trois autres Slams et bien d’autres titres, battant à plusieurs reprises son ennemi juré Rafael Nadal et revenant également, pour quelques-uns semaines, pas de monde.

1. Aujourd’hui, à 38 ans, Federer est considéré comme le joueur de tennis le plus aimé de tous les temps. Il a gagné l’amour et le respect non seulement des fans et des foules dans le tennis, mais dans le monde du sport, il est considéré comme un exemple pour tous les jeunes joueurs qui abordent un sport.