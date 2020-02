Pourquoi Roger Federer joue dans des tenues Uniqlo

Même si le contrat de 300 millions de dollars sur 10 ans offert par Uniqlo en 2018 est un motif très fort pour Roger Federer de jouer sous la marque japonaise, il y a quelque chose dans l’ajustement des vêtements qui fait vraiment le contenu de Roger de sa décision.

«Je pense que le tissu est vraiment important pour moi quand je joue car il doit absorber la sueur très rapidement. Surtout dans un long match exténuant, je dois me fier à mes vêtements, à mon équipement et au matériel. Je pense que le Dry-EX fait exactement cela: lisse, il se sent bien, donc il est confortable ».

Federer a déclaré dans une nouvelle vidéo commerciale réalisée par Uniqlo. En plus de se sentir bien et de bien paraître sur le terrain, Roger Federer aime le fait qu’Uniqlo crée également des vêtements décontractés. «Je portais des produits Dry-EX lorsque je vais à des conférences de presse, comme un polo, ou une veste à capuche lorsque je voyage.

C’est une matière agréable et confortable qui fonctionne très bien dans toutes les facettes de la vie ». Fit remarquer Roger. Federer a offert une explication plus approfondie de ce qu’il attend avec impatience lors du choix de ses tenues. “Il y a certaines couleurs que je n’aime pas porter.

Tu ne me vois pas en jaune. Il y a certains matériaux qui ne fonctionnent pas bien avec la sueur ou qui collent à votre corps. Lorsque vous commencez à penser à votre tenue à tout moment pendant un match, parce que vous avez du mal avec ce genre de choses, ce n’est jamais amusant ».

Federer a déclaré lors d’une conférence de presse tenue en août 2018. «La bonne chose est quand ça coule, surtout quand vous jouez à l’extérieur. La bonne chose, c’est quand vous sentez qu’il sèche presque tout seul, ou si vous transpirez et qu’il y a une sensation de refroidissement, j’aime les bonnes chaussettes.

Uniqlo a de superbes chaussettes, donc je pense que c’est important. Vous devez avoir une très bonne stabilité dans vos chaussures, et cela commence par vos chaussettes, et à part ça, j’aime si vous avez l’air bien, vous vous sentez bien, vous jouez bien. Je crois en cela”.

Roger Federer a conclu.