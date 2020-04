Pourquoi Serena Williams a-t-elle pris des «médicaments illégaux» avant la finale de l’Open de France 2015?

Les athlètes professionnels doivent parfois prendre des «médicaments interdits» pour traiter une condition médicale légitime. “Cela permet aux athlètes de ne l’utiliser qu’à des fins thérapeutiques.” La championne du Grand Chelem, Serena Williams, a expliqué l’utilisation de l ‘”exemption pour usage thérapeutique” (AUT) avant les finales de l’Open de France 2015.

Elle a défendu son action de prendre une substance illégale et a partagé son utilisation régulière. «Je n’ai jamais été testé positif. J’ai toujours fait l’AUT, vous devriez donc vérifier cela », a déclaré Serena Williams lors d’Indian Wells 2018.

Avant sa finale de Roland Garros contre Lucie Safarova, Williams a lutté contre la léthargie et la maladie. Elle ne s’est pas entraînée avant son match de championnat.

De plus, lors de son match de demi-finale contre Timea Bacsinszky lors de la majeure de Paris, l’Américaine toussait continuellement. Ce jour là, il ne semblait pas être un professionnel du tennis en forme jouait pour une place dans une finale du Grand Chelem. Cependant, elle a réussi à remporter la victoire 4-6 6-3 6-0 en demi-finale.

Et voici Serena Williams qui est malade et à moitié vomie, alors elle va dans la serviette pic.twitter.com/pKgq9jiamW

– Andrew Jerell Jones Luke 1:37 (@sluggahjells) 4 juin 2015

Qu’est-ce que Serena Williams a pris?

En raison de la détérioration de ses conditions de santé, selon les rapports, Serena Williams a reçu l’approbation d’une AUT pour la prednisone anti-inflammatoire corticostéroïde. Cela détériorerait ses symptômes. Les corticostéroïdes réduisent l’enflure et l’inflammation et augmentent simultanément certaines fonctions physiologiques.

L’Agence mondiale antidopage (AMA) autorise également les athlètes professionnels à consommer des «substances interdites» à des fins médicales. Il est basé sur les critères établis par la Norme internationale de l’AMA pour les dérogations à des fins thérapeutiques.

L’AUT ne peut être utilisée par un athlète qu’en cas de «problème de santé important». De plus, le médicament ne doit pas avoir «d’effet significatif sur la performance» et uniquement s’il n’existe pas de médecine alternative.

Malgré sa forme inapte, l’as américaine a battu Lucie Safarova 6-3 6-7 (2) 6-2 en finale de l’Open de France et a remporté son 20e titre du Grand Chelem.

«Je n’allais pas jouer (Roland-Garros 2015) à moins d’avoir une AUT parce que si vous vous souvenez de cette année, j’étais incroyablement malade. Je ne vais jamais, jamais prendre un avantage sur quelqu’un d’autre. Ce n’est pas ce que je suis », a-t-elle ajouté.

Serena Williams

«Je ne sais pas comment j’ai même gagné le tournoi, et j’ai dit que je ne pouvais littéralement pas jouer la finale. J’ai joué pendant 20 ans et j’ai toujours été extrêmement honnête et c’est une chose dont je suis fier d’avoir surtout une fille et un enfant. »

Serena Williams a reçu cinq AUT entre la période de 2014 et 2015. Aussi, lorsqu’elle a été hospitalisée en 2010-2011, après une embolie pulmonaire. À ce moment-là, elle a reçu de l’hydromorphone (AUT) car elle avait un blocage dans une artère de son poumon.