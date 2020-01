Pourquoi Serena Williams est un modèle pour tout le monde

Serena Williams est une joueuse de tennis légendaire, une femme d’affaires prospère et une admirable créatrice de mode, toutes réunies en un être humain élevé à Compton, mais ce qui la distingue vraiment de tous les autres, c’est qu’elle continue d’être elle-même.

Vous n’avez pas besoin de regarder plus loin que la façon dont elle s’habille, en particulier pendant les tournois du Grand Chelem: unique, inspirant et, parfois, controversé. De tutus à sa combinaison de l’Open de France 2018 et à son costume de «déesse» 2019 arborant les mots «Mère», «Reine» et «Champion» en français, Serena ne cesse de définir la tendance et de s’exprimer.

Ce pouvoir d’inspirer les autres sans laisser d’autres opinions influencer vos décisions est une «compétence critique», selon la psychologue de la performance Mindy Simpson. «Nous regardons les athlètes, nous regardons ce qu’ils font, comment ils se comportent dans des situations difficiles, quand ils gagnent et quand ils perdent.

Et nous pouvons l’adopter nous-mêmes. Nous pouvons regarder leur comportement et dire: «Hé, je veux être comme ça» », a déclaré Simpson pour Australian Women’s Health. Maintenant, vous pensez peut-être que pour Serena Williams, il est facile de faire une déclaration car elle est trop populaire, mais vous ne devez pas oublier que c’est son pouvoir intérieur qui l’a amenée là où elle est aujourd’hui.

«Ce n’est pas facile d’être courageux et de ne pas se soucier de ce que les gens pensent, parce que beaucoup d’entre nous le font. Mais si vous pouvez adopter ce type d’attitude, cela vous aidera vraiment dans la vie, en termes de réussite et de performances. Il est important de vivre sa vie et non celle de quelqu’un d’autre “.

Alex Kingsmill, coach de vie et directeur de Upstairs Coaching, a déclaré, cité par Women’s Health. Serena Williams a commencé l’année d’une manière puissante en remportant Auckland à ses 38 ans, mais maintenant nous sommes tous impatients de voir comment elle se produira à l’Open d’Australie.