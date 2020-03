Pourquoi Serena Williams et Venus Williams ont-ils boycotté le tournoi d’Indian Wells en 2001?

C’était Indian Wells 2001 lorsque Venus Williams s’est retirée quatre minutes avant le match décisif contre sa sœur cadette Serena Williams au milieu de problèmes de genou. Le lendemain, lorsque Serena a embarqué pour disputer la finale contre Kim Clijsters, Venus et Richard Williams étaient dans la maison pour regarder le match de Serena.

Mais, malheureusement, la famille a été hué par la foule américaine et le geste du public n’était pas accueillant. Du point de vue d’un fan, regarder Williams sisters LIVE est certainement l’un des plus grands épisodes du sport. Et en ne voyant pas le «duo dynamique», cela a agacé les fans du stade.

«J’avais perdu le plus gros match de tous les temps» – Serena Williams

Le jour de la finale, la foule californienne était brutale. «Je suis sortie sur le terrain, la foule a immédiatement commencé à se moquer et à siffler. Lors de mon dernier match, en demi-finale, j’étais sur le point de jouer ma sœur, mais Vénus avait une tendinite et a dû se retirer. Apparemment, cela a mis en colère de nombreux fans », a déclaré Serena Williams après le match.

Même pendant le match, Serena a été encouragée négativement, et ses doubles fautes et erreurs directes ont été accompagnées d’acclamations vicieuses. Malgré toutes les négativités, l’as américain a battu Clijsters en trois sets.

Après avoir remporté le titre sur le plus grand terrain californien, Williams avait le sentiment de perdre “le plus grand match de tous les temps”. Et sa victoire s’est avérée être l’une des plus vilaines défaites de sa carrière florissante.

«Il m’a été difficile d’oublier de passer des heures à pleurer dans les vestiaires d’Indian Wells. Après avoir gagné en 2001, je suis retourné à Los Angeles avec le sentiment d’avoir perdu le plus gros match de ma vie. Pas un simple match de tennis mais un plus grand combat pour l’égalité », a-t-elle déclaré.

Après leur expérience hostile, Venus et Serena Williams ont décidé collectivement de boycotter le tournoi de leur carrière.

Racisme

Plus tard, Richard et Venus ont rapporté, ils ont entendu des commentaires racistes au milieu de toutes les dévastations. Cependant, les officiels du tournoi n’ont trouvé aucun autre commentaire sur le racisme verbal.

Quelques jours plus tard, Richard Williams a également abordé la question avec USA TODAY. “Quand Vénus et moi descendions les escaliers vers nos sièges, les gens n’arrêtaient pas de m’appeler”, a expliqué Williams.

“Un gars a dit:” Je souhaite que ce soit “75; nous vous écorcherons vivants. “C’est à ce moment-là que je me suis arrêté et j’ai marché dans cette direction. Puis j’ai réalisé que (mon) meilleur pari était de gérer la situation sans violence. J’ai eu du mal à retenir mes larmes. Je pense qu’Indian Wells a déshonoré l’Amérique. »

Serena Williams a minutieusement partagé ses sentiments sur le fiasco d’Indian Wells dans son autobiographie, On the Line. Et elle a parlé de l’épisode sombre du chapitre «Les fléchettes ardentes d’Indian Wells».

Bienvenue à nouveau, Serena!

Après cela, les sœurs Williams ont été absentes du tournoi pendant 14 longues années. Mais en 2015, Serena a fait son apparition à Indian Wells en tant que tête de série. Et l’année suivante, Vénus a également mis fin à son boycott.

Lorsque Serena a fait son entrée au tribunal d’Indian Wells en 2015, elle a été accueillie avec une ovation debout. L’ambiance bruissante de Palm Springs a rendu le joueur de tennis légendaire émotif. Et ses larmes refusaient d’arrêter de rouler sur sa joue.