Pourquoi Tsitsipas, Zverev et Medvedev ne peuvent pas devenir les futurs Big Three

Combien de chances ont Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev et Alexander Zverev de devenir les futurs Big Three? Vont-ils combler le vide laissé par Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic lorsqu’ils prendront leur retraite? Les Grecs, les Russes et les Allemands sont des talents précoces, qui à leur jeune âge ont déjà atteint des objectifs incroyables, mais dire qu’ils seront peut-être trop les prochains Big Three.

Ils prendront sûrement le relais des Big Three, avec Dominic Thiem et, peut-être Nick Kyrgios. Tsitsipas, Medvedev et Zverev parviendront à remporter les titres du Slam et du Masters 1000, devenant les protagonistes du tennis après les adieux de Federer, Djokovic et Nadal.

Mais pour de nombreuses raisons, ils ne pourront pas reproduire ce que les Big Three ont fait au cours de leur carrière. Et nous ne parlons pas seulement de titres et de disques. En parlant de titres et de disques, il leur sera pratiquement impossible de faire ce que font Roger, Rafa et Nole.

Les Big Three ont remporté les titres du Slam très tôt, également parce qu’ils n’avaient pas de personnages emblématiques, comme les jeunes joueurs d’aujourd’hui, qui vivent dans leur légende. Prendre le relais de trois carrières aussi importantes signifie supporter une pression énorme.

Ces dernières années, Grigor Dimitrov, Milos Raonic et Kei Nishikori ont essayé, mais ils ont échoué. Cependant, la discussion est beaucoup plus approfondie et va au-delà des titres et des disques. Les Big Three sont porteurs d’un charisme qui va au-delà de l’imaginable.

Ils ont réussi à conquérir l’amour inconditionnel des fans et de la foule, remplissant les stades, même juste pour des événements bénéfiques (le dernier exemple étant le Match pour l’Afrique 6, où Federer et Nadal ont fait le nouveau record pour un seul match).

Le respect de ces trois athlètes est énorme et reconnu par le monde entier du sport. Aller au-delà de simples résultats. Leurs défis épiques ont enflammé des foules à travers le monde année après année, ne laissant de place à personne d’autre qu’Andy Murray, Stan Wawrinka et Marin Cilic.

Ce statut ne s’obtient pas seulement avec des victoires. Résister à la pression sera difficile pour Medvedev, Tsitsipas et Zverev, mais ils devront récupérer leur héritage. S’ils n’y parviennent pas, ce sera la génération de Jannik Sinner qui devra tenter cet objectif.