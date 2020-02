Pourquoi y a-t-il ceux qui considèrent Roger Federer surestimé? Le maestro suisse est considéré par la plupart des joueurs de tennis, des fans, des médias et des initiés comme le plus grand joueur de tennis de tous les temps. Mais beaucoup d’autres pensent qu’il n’est pas aussi fort que Rafael Nadal ou Novak Djokovic.

En fait, beaucoup d’entre eux pensent que Federer est un joueur surfait. Évidemment, il y a plusieurs considérations à faire. Comparer les Big Three aux anciens joueurs de tennis est une science inutile et écoeurante. Il y a trop de différences: technologie, alimentation, entraînement, coachs mentaux, raquettes, surfaces de jeu.

Les joueurs de tennis d’aujourd’hui ne peuvent être comparés à ceux du passé. Entre un plateau et un autre, à l’époque des Quatre Mousquetaires et de Suzanne Lenglen, les joueurs de tennis buvaient du café et parfois même buvaient de l’alcool!

Mais en se concentrant sur notre époque, beaucoup conviennent que Federer n’est pas aussi fort que Rafael Nadal et Novak Djokovic, principalement parce que le Suisse est désavantagé en tête-à-tête contre l’Espagnol et le Serbe. Non seulement cela, d’un point de vue mental, Roger souffre ses deux rivaux: le dernier exemple est la finale de Wimbledon 2019, perdue malgré deux balles de match à son service.

Si Federer a remporté presque tous les derniers face à face gagnés contre Nadal, c’est le contraire qui s’est produit contre Nole. Djokovic semble être entré dans l’esprit de Federer, plongeant les Suisses dans la crise, en particulier dans les matchs au meilleur des cinq sets.

Lors des dix derniers défis contre Nadal, Federer en a remporté sept (Rafa mène 24-16). Lors des dix derniers matches contre Djokovic, Federer en a remporté trois (Nole mène 27-23). Les détracteurs de Federer disent que si Nadal et Djokovic avaient le même âge que Roger (ou vice versa), les Suisses auraient beaucoup moins de Chelem, les Espagnols et les Serbes en auraient beaucoup plus.

De plus, perspective en main, Rafa et Nole pourraient tous deux battre le record de Federer en 20 coups. Les supporters de Federer se rappellent comment il est le joueur de tennis qui offre le meilleur spectacle. Son tennis enchante, atteignant des sommets d’une beauté inégalée.

De plus, à ce jour, il détient le record du Slam (20), ainsi qu’une série infinie de nombreux autres records, dont Nadal et Djokovic peuvent se vanter. Évidemment, dire que Roger Federer est (ou n’est pas) un joueur de tennis surfait fait partie du jeu des fans: celui qui soutient l’un des Big Three aura toujours une opinion différente des autres.