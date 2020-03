Pourrait-on essayer de remettre Andy Murray sur le court ou sur la touche?

“Ça a été difficile, les hauts et les bas émotionnels de ne pas savoir ce qui se passe … et ensuite vous vous lancez dans des scans en pensant que si vous obtenez la mauvaise nouvelle de cela, que c’est fait … heureusement, tout a été vraiment bien. ..Je m’entraîne sur ces courts depuis 10 jours et ça répond plutôt bien … “

Andy Murray a dit de son état de la hanche. Il a subi 2 chirurgies de la hanche la première il y a près de 3 ans, puis une opération de resurfaçage de la hanche. Tout cela a été fait pour pouvoir littéralement revenir sur le terrain et jouer à nouveau avec passion.

La dernière fois que Murray a joué sur le terrain, c’était lors de la finale de la Coupe Davis aux Pays-Bas en novembre dernier contre Tallon Griekspoor dans un match difficile en 3 sets. Murray est sorti vainqueur, mais aurait ensuite des problèmes pelviens et n’a pu jouer qu’un match.

Les choses semblaient sombres à l’époque, mais maintenant, la situation a changé et le Britannique est de retour sur le terrain pour pratiquer quelques séances qui ont duré plus de deux heures par séance. Il s’attendait à faire son retour à la saison ATP avec l’Open de Miami mais il a été annulé en raison de l’épidémie de coronavirus.

Le frisson de simplement faire un retour est encore gravé dans l’esprit de Murray qu’il peut éventuellement revenir et être bon à nouveau. L’année dernière à Anvers, en Belgique, il a battu Stan Wawrinka dans une bataille qui avait fait grincer des dents à l’effort vaillant de Murray de revenir d’un set down et de traîner 1-3 dans le deuxième set pour remporter le match et le titre.

“Stan jouait un tennis incroyable, frappant des vainqueurs de tous les horizons. J’ai juste réussi à m’accrocher un peu à la fin … le troisième set était extrêmement serré mais incroyable … «Je suis très, très heureux», a déclaré Murray en essuyant la sueur de son front, reconnaissant que les résultats aient tourné en sa faveur.

La bonne humeur a continué quand il a fait la finale de la Coupe Davis mais a été tenu à la seule victoire sur Griekspoor que l’état pelvien ne s’est développé. Il aurait une douleur sourde qui l’empêcherait finalement d’être un participant actif.

“Je voulais essayer de jouer. Je ne savais pas combien d’occasions je pourrais rejouer en quart de finale ou en demi-finale de la Coupe Davis”, disait-il. Murray essayant de se rassurer sur la bonne position pour ne pas continuer le jeu dit “Je suppose que la bonne chose à arrêter quand je l’ai fait est que c’est doux, donc ça ne devrait pas être long.”

Mais avec des blessures, je sais ne pas écouter tout ce qu’on vous dit. J’espère que nous l’avons compris au début du numéro. “Andy Murray explique maintenant jour après jour comment il se sent à l’entraînement et jusqu’où il pourra vraiment aller.

Le parcours de retour qu’il manquerait naturellement à l’Open de Miami comme tout le monde l’a fait, mais cela donne au Britannique le temps de tester son corps et de penser à une future participation en tournée. La situation du coronavirus semble toujours en cours avec des dates constamment remaniées quant à son heure et lieu réels de lancement, mais le timing est vraiment du côté de Murray.

Il espère avec chance, la bonne quantité et le bon niveau de pratique qu’il sera en mesure de reprendre la compétition pour de nombreux matchs et éventuellement des titres à ajouter à son CV bien accompli et continu.