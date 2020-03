Poursuite du reste de la saison 2020 comme prévu

La Women’s Tennis Association (WTA) dit qu’elle espère aller de l’avant avec le reste de son calendrier 2020 conformément au plan, bien que plusieurs événements sportifs aient été annulés ou reportés dans le monde en raison de l’épidémie de coronavirus, tout en parlant à ..

Le virus a tué plus de 3 000 personnes dans le monde et infecté plus de 88 000 personnes, la plupart en Chine. Plusieurs autres pays ont également assisté à l’éclosion de la maladie. Jusqu’à présent, la WTA a annulé deux de ses événements de la série WTA 125K $ en Chine, prévus en avril, en raison de l’épidémie et a déclaré qu’elle surveillerait la situation là-bas pour d’autres événements prévus plus tard dans l’année.

S’adressant à ., la WTA a déclaré: «Nous poursuivons le reste de la saison de la tournée WTA 2020 comme prévu, mais nous serons prêts à apporter les modifications, si cela est jugé nécessaire en temps voulu. Il n’y a rien de plus important que de protéger la santé de nos joueurs, du personnel de la WTA et des événements et des fans qui assistent aux événements de la WTA.

Nous travaillons en étroite collaboration avec nos tournois, ils sont donc les mieux placés pour prendre des précautions en matière de santé et de sécurité sur leurs sites ». La WTA a également déclaré qu’elle communiquait régulièrement avec les experts de la santé, les gouvernements locaux et les agences de voyage sur l’épidémie et transmettait les informations pertinentes aux joueurs.

L’ITF a également déclaré qu’elle est en contact permanent avec des conseillers médicaux et de voyage indépendants et qu’elle prendrait toutes les mesures nécessaires selon les conseils d’experts. Les éliminatoires du groupe mondial de la Coupe Davis sont prévues ce week-end et la version inaugurale de la finale de la Fed Cup devrait se tenir à Budapest, en Hongrie, du 14 au 19 avril.

La tournée ATP masculine a déclaré à .: “Nous sommes en contact régulier avec nos joueurs et les membres du tournoi concernant les dernières mesures de santé et directives de précaution, ainsi que tout avis de voyage, et nous continuons de suivre de près la situation à mesure qu’elle évolue.”

La tournée masculine a également vu certains événements Challenger annulés en Chine en mars et avril, tandis que la finale d’un événement Challenger à Bergame, en Italie, a également été annulée en raison de l’épidémie du même virus là-bas.