Prédictions de la demi-finale de la WTA à Saint-Pétersbourg, y compris Kiki Bertens contre Ekaterina Alexandrova

Des feux d’artifice et du tennis électrique sont en magasin le jour de la demi-finale du trophée WTA de Saint-Pétersbourg. La championne en titre Kiki Bertens fait face à son obstacle le plus difficile à ce jour lorsqu’elle joue contre la Russe Ekaterina Alexandrova, tandis que la sensation kazakhe Elena Rybakina, 20 ans, est à la recherche de sa troisième finale de 2020.

Qui se qualifiera pour la finale de dimanche?

WTA St. Petersburg Demi-Finales Predictions

Elena Rybakina vs Maria Sakkari

Tête à tête: Première rencontre

Elena Rybakina a été une bouffée d’air frais lors de la tournée des femmes, et son ascension fulgurante n’a rien de magique. Classé hors du top 100 mondial (n ° 191) début 2019, le jeune kazakh est sur le point de percer le Top 20 pour la toute première fois. Actuellement, elle se classe à un rang élevé de carrière de n ° 25, construit par une série d’affichages à couper le souffle tout au long de la saison 2019 – dans laquelle elle a remporté un premier titre WTA à Bucarest et a remporté les demi-finales de Hertogenbosch et de Luxembourg. Elle a également marqué son deuxième Top 10 de sa carrière en battant Simona Halep à Wuhan l’automne dernier. Peut-elle conserver sa forme grésillante et atteindre une troisième finale de 2020?

Maria Sakkari se dressera sur son chemin. La sixième tête de série grecque a produit une victoire courageuse face à Belinda Bencic pour atteindre sa première demi-finale de la saison. Sakkari fait sa troisième apparition dans la deuxième ville de Russie, mais elle n’a jamais dépassé le premier tour lors de ses deux éditions précédentes – perdant les deux contre Julia Goerges en 2018 et 2019. Cependant, elle a montré des progrès constants au cours des deux dernières saisons, terminant finaliste à San Jose en 2018, puis remportant un premier titre WTA sur les courts de terre battue de Rabat en 2019.

Les deux joueurs sont venus à bout des matchs de quart de finale. Rybakina devait sauver une paire de balles de match contre la qualification française Oceane Dodin. Aussi impressionnante que la victoire de Sakkari sur Bencic ait été, la Suisse n’a pas tout à fait atteint les sommets de sa meilleure saison 2019 en carrière. Rybakina a été dans la forme de sa vie, et je serais étonné que Sakkari gagne ici.

Prédiction: Rybakina en 2

Kiki Bertens contre Ekaterina Alexandrova

Tête à tête: Première rencontre

Kiki Bertens est en passe de conserver son titre à Saint-Pétersbourg ce week-end. Quelle que soit la tristesse qui l’ait accompagnée après la défaite de la Fed Cup aux Pays-Bas le week-end dernier, il est juste de dire que cela l’a stimulée cette semaine. Elle a démoli Veronika Kudermetova 6-1 6-2 lors de sa première sortie jeudi, n’ayant besoin que de 57 minutes pour terminer le blanchiment. Elle a ensuite battu une Anastasia Potapova pleine d’entrain en quart de finale.

La puissance hollandaise affrontera désormais son troisième adversaire russe au trot – et sans aucun doute le plus dur de tous. Ekaterina Alexandrova a remporté 33 de ses 38 derniers matchs sur les terrains durs en salle, et elle n’a perdu qu’un seul match en 2020 jusqu’à présent. Elle a atteint le n ° 26 dans le monde (actuellement n ° 28) et est désormais le nouveau n ° 1 de la Russie. Va-t-elle déjouer les espoirs de Bertens pour un deuxième titre à Saint-Pétersbourg?

Alexandrova a admis qu’elle se sentait fatiguée après sa victoire sur Vekic, et elle n’a pas tout à fait récupéré mentalement après avoir mené la Russie à une victoire de qualification pour la Fed Cup contre la Roumanie le week-end dernier. La joueuse de 25 ans bénéficiera certainement d’une journée de repos après le retrait de son adversaire en quart de finale Petra Kvitova pour cause de maladie. Mais quelle que soit sa forme physique, Bertens devrait avoir le dessus dans ce match. La Néerlandaise possède l’un des plus grands services de la tournée féminine, et non seulement elle pourra égaler Alexandrova dans le département du pouvoir, elle testera son mouvement et cela pourrait faire dérailler l’efficacité frappante du Russe.

Prédiction: Bertens en 3

