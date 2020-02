Prédictions de quart de finale de la WTA à Saint-Pétersbourg, y compris Petra Kvitova contre Ekaterina Alexandrova

Nous arrivons à la phase de quart de finale de ce qui a été un excellent trophée féminin WTA St. Petersburg jusqu’à présent. Ce tournoi a connu des bouleversements, des intrigues et un excellent tennis. Certains des meilleurs joueurs du monde s’affronteront vendredi pour se qualifier pour les demi-finales. Qui va continuer? Voici nos réflexions sur les matchs?

WTA St. Petersburg Predictions quart de finale

Oceane Dodin contre Elena Rykabina

Dodin était autrefois une étoile montante potentielle, mais cela fait des années et cela n’a pas encore vraiment marché pour elle. Elle a certainement du talent, mais elle n’a pas encore tout mis en place. Rybakina l’a fait et elle continue sa marche vers le haut du jeu. Rybakina avance.

Prédiction: Rybakina en 2

Belinda Bencic contre Maria Sakkari

Ce sont deux des joueurs les plus talentueux du monde, mais aucun n’est suffisamment cohérent pour être élite en ce moment. Sakkari n’a pas le même pouvoir exagéré que Bencic, mais elle peut forcer n’importe qui à jouer balle après balle et est un excellent contre-poinçon. Cela devrait gagner ce match à moins que Bencic ne soit à son meilleur depuis plus de deux heures, ce que le joueur suisse ne peut pas faire pour le moment.

Prédiction: Sakkari en 3

Anastasia Potapova contre Kiki Bertens

Potapova a fait un excellent travail pour se qualifier et atteindre les quarts, mais le niveau de difficulté devient beaucoup plus difficile ici. Bertens est un joueur de premier plan à la recherche d’un titre important ici, et Potapova ne suffira pas à l’arrêter.

Prédiction: Bertens en 2

Petra Kvitova vs Ekaterina Alexandrova

Le dernier match de la nuit devrait être bon. Kvitova est l’un des meilleurs joueurs du monde en ce moment et joue comme ça. Cependant, Alexandrova aura la foule à domicile derrière elle et a remporté 16 de ses 17 derniers matchs, datant de décembre. Malheureusement, cette défaite a été une défaite brutale et rapide contre Kvitova à l’Open d’Australie. Kvitova est plus talentueux et joue bien. Il est difficile de surmonter cela et il est difficile de voir pourquoi ce résultat serait différent de la dernière fois.

Prédiction: Kvitova en 2

