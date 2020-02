Prédictions du jour 1 de la WTA à Dubaï, y compris Kim Clijsters contre Garbine Muguruza

C’est la 20e année des championnats de tennis hors taxes de Dubaï WTA et cette édition s’annonce comme un thriller. Beaucoup des meilleurs joueurs du monde se sont rendus au Moyen-Orient pour ces championnats.

Il y a onze matchs en simple le jour 1. Certains sont des matchs de match nul et certains sont des matchs de qualification.

Trouvez des aperçus et des prévisions pour certains des grands matchs ci-dessous.

WTA Dubai Day 1 Predictions

Katerina Siniakova contre Alison van Uytvanck

Record en tête-à-tête: Van Uytvanck 2-1 Siniakova

Ce match de qualification pourrait être serré. Les deux joueurs ont remporté leur tour précédent en deux sets.

La Belge est légèrement mieux classée et entre dans ce tournoi après avoir connu une bien meilleure année que son adversaire tchèque.

Siniakova semble avoir atteint un plafond dans son ascension. Elle n’a que 23 ans mais a perdu plus de matchs qu’elle n’en a gagné en tournée depuis un an et n’a pas remporté de titre depuis.

Van Uytvanck a maintenu le service et brisé ses adversaires à un meilleur rapport que Siniakova sur des terrains durs également au cours des douze derniers mois. La plupart des preuves vont dans le sens belge et la combinaison de ces indicateurs ensemble permet de faire cette prédiction. Attendez-vous à ce que Van Uytvanck progresse dans le tableau principal ici.

Prédiction: Van Uytvanck en 3

Elise Mertens vs Qiang Wang

Record en tête-à-tête: Wang 3-1 Mertens

Le record de la série entre ces deux est un peu une surprise. Toutes les victoires de Wang sont sur des terrains durs et deux d’entre elles ont eu lieu au cours des deux dernières années, elles sont donc pertinentes.

Mertens est cependant super cohérent. La Belge a remporté son premier match lors de 13 tournois WTA consécutifs. Elle est généralement excellente sur un terrain dur et a de bien meilleures statistiques que son adversaire chinoise sur cette surface.

Il est assez difficile de rectifier ces deux lignes de forme opposées. Je privilégie Mertens pour le match car c’est la joueuse en qui j’ai le plus confiance pour délivrer un haut niveau.

Prédiction: Mertens en 2

Amanda Anisimova contre Barbora Strycova

Record en tête-à-tête: Anisimova 1-0 Strycova

C’est un match d’une grande similitude et d’une grande différence. Les deux sont côte à côte dans le classement, Anisimova à la 29e place et Strycova à la 30e place. Les deux ont également atteint la demi-finale du Grand Chelem l’année dernière.

Mais les différences sont peut-être plus pertinentes pour trouver le gagnant. Il s’agit des débuts d’Anisimova à cet événement, alors que Strycova vient ici depuis 2012. Vous pensez peut-être que c’est un avantage pour la Tchèque, mais son bilan ici est modéré. Elle a gagné cinq et perdu cinq, et en fait, a perdu ses quatre derniers matchs à Dubaï.

Anisimova a été vue pour la dernière fois en Australie et elle n’était pas du tout à son meilleur niveau, perdant face à Zarina Diyas au premier tour. C’est une inquiétude et sans ce match, il n’y aurait aucune hésitation à prédire une victoire à Anisimova. J’irai toujours pour cela mais avec un peu plus de doute dans mon esprit, elle est toujours la joueuse avec le plafond le plus élevé quand elle le met ensemble.

Prédiction: Anisimova en 2

Kim Clijsters contre Garbine Muguruza

Record en tête-à-tête: première réunion

C’est donc ça. Clijsters a annoncé son retour dans la dernière partie de 2019. Malgré quelques hoquets en cours de préparation, la Néerlandaise va revenir dans le circuit WTA contre le finaliste de l’Open d’Australie.

Il est difficile d’évaluer cette correspondance pour des raisons évidentes. Le niveau de Clijsters sera intéressant à voir, mais je doute que Muguruza ait sauté de joie quand elle a découvert qu’elle devait jouer à Clijsters. Ce sera beaucoup plus un événement qu’elle ne serait à l’aise avec.

Muguruza doit être le choix pour gagner. Aussi imprévisible qu’elle soit, elle vient d’atteindre une finale du Grand Chelem et est proche du sommet de sa forme. Attendez-vous à ce qu’elle progresse, mais avec quelques instants d’inquiétude en cours de route.

Prédiction: Muguruza en 2

