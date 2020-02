Prédictions du Jour 3 de la WTA Doha, y compris Anett Kontaveit vs Aryna Sabalenka

Le deuxième jour de l’Open du Qatar WTA à Doha a vu quelques joueurs têtes de série envoyés faire leurs valises. La cinquième tête de série, Elina Svitolina, a perdu son premier match face au phénomène américain Amanda Anisimova. Anisimova a eu plus de 80% de ses premiers services en jeu et a cassé 50% de ses opportunités. La 17e tête de série, Donna Vekic est tombée en deux sets face à une autre jeune arme, la Polonaise Iga Swiatek. Petra Martic n’a pas pu survivre à la décision, alors que Barbora Strycova s’est ralliée pour la victoire. Tête de série 12, Marketa Vondrousova est sortie du mauvais côté d’un affrontement en trois sets avec Zheng Saisai. La 13e tête de série, Alison Riske, a été abandonnée par sa compatriote Jen Brady.

Comment les joueurs têtes de série s’en sortiront-ils le jour 3? Voici quatre matchs intrigants des 32es de finale. Nous avons également des prédictions pour deux autres séries de matchs. L’un met en vedette Ashleigh Barty contre Laura Siegemund, tandis que l’autre fait la une des journaux Dayana Yastremska contre Sofia Kenin.

WTA Doha Day 3 Predictions

Carla Suarez Navarro contre Petra Kvitova

Tête à tête: Suarez Navarro 6-6 Kvitova

Répartition des intérêts – Carla Suarez Navarro et Petra Kvitova détiennent chacune 50% des victoires. De toute évidence, cette rivalité existe depuis plus d’une décennie; et, Kvitova a remporté cinq des six derniers combats. Ce sera leur première escarmouche depuis 2018. Tant de choses ont changé au cours des deux dernières années, Kvitova jouant peut-être à son meilleur.

Suarez Navarro a remporté une belle victoire sur Zhang Shuai. Après un premier set serré, l’Espagnol a pris le contrôle du deuxième set en ne permettant pas aux Chinois un seul match. Il est douteux que cela se répète contre un joueur d’élite comme Kvitova. En fait, c’est plutôt le contraire qui est probable. Le puissant coup droit de Kvitova peut faire sauter presque n’importe quel adversaire hors du terrain. Attendez-vous à une victoire décisive de la République tchèque.

Prédiction: Kvitova en 2

Intégrer à partir de .

Vera Zvonareva vs Zheng Saisai

Tête à tête: Première rencontre

Vera Zvonareva a pris un bon départ dans sa campagne de Doha. Elle a vaincu le rusé Hsieh Su-Wei dans une victoire décisive en deux sets. Là où Hsieh manque de puissance et dépend de son jeu délicat et imprévisible, Zheng combine ce niveau d’artisanat avec une capacité étrange à récupérer des balles et à augmenter le rythme. Ce sera un test beaucoup plus sévère pour la Russe de retour, et elle aura du mal à passer.

Prédiction: Zheng en 3

Intégrer à partir de .

Elise Mertens vs Yulia Putintseva

Tête à tête: Mertens 1-0 Putintseva

Elise Mertens a eu peu de résistance de Wang dans son premier tour. La championne en titre a tempéré son jeu et ajouté plus de forme à ses balles pour annuler les conditions venteuses. Ce fut une performance clinique qui a permis à Mertens de remporter une victoire de 6-1, 6-2. Une quasi-répétition de sa dernière rencontre avec Wang la semaine dernière à Dubaï. Putintseva ne devrait être rien d’autre qu’un blip sur le radar Mertens.

Prédiction: Mertens en 2

Intégrer à partir de .

Anett Kontaveit contre Aryna Sabalenka

Tête à tête: Kontaveit 0-1 Sabalenka

Anett Kontaveit a connu une belle victoire en deux sets contre Sevastova, grâce à six as et 40 vainqueurs. Vient maintenant la tâche de lutter contre le pouvoir d’Aryna Sabalenka. Sabalenka peut avoir des ratés, créant un nombre d’erreurs très élevé. Cependant, le World # 13 a contrôlé l’agression en permettant moins d’erreurs. En supposant que le Biélorusse joue avec contrôle, Sabalenka devrait faire une course profonde à Doha.

Prédiction: Sabalenka en 2

Photo principale de ..