Prédictions du quart de finale de la WTA à Doha incluant Ashleigh Barty contre Garbine Muguruza

Nous avons atteint la phase de quart de finale du WTA Qatar Total Open à Doha. Ce fut une semaine intéressante avec des bouleversements surprenants. Le choc très attendu entre Ashleigh Barty # 1 mondial et la joueuse la plus chaude en tournée, Elena Rybakina ne devait pas être. Rybakina a été forcée de se retirer avec une blessure au ravisseur.

Après un début d’année précaire, Amanda Anisimova commençait à trouver une bonne forme, prête pour une course profonde à Doha. Malheureusement, l’Américaine de 17 ans s’est retirée avant son affrontement au troisième tour avec la Russe Svetlana Kuznetsova. Dans un communiqué, Anisimova a déclaré qu’elle ne se sentait pas bien.

Dans une autre action du troisième tour, Ons Jabeur a marqué sa plus grande victoire en carrière, a choqué Karolina Pliskova. L’étoile montante tunisienne a survécu à la championne de 2017, 6-4, 3-6, 6-3 pour frapper son billet pour les quarts de finale. Jabeur affrontera ensuite Petra Kvitova pour une place en demi-finale.

Voici un aperçu des matchs en quart de finale. Qui atteindra les demi-finales?

WTA Doha Quarterfinal Predictions

Zheng Saisai vs Aryna Sabalenka

Tête à tête: Zheng 2-1 Sabalenka

La course de Zheng Saisai à Doha a été remarquable, quoique difficile. En trois tours, elle a affronté deux têtes de série. Marketa Vondrousova et Kiki Bertens ont poussé les Chinois à décider. Pourtant, Zheng a trouvé un moyen de passer. Ce fut une performance granuleuse et déterminée caractérisée par une défense stellaire. De l’autre côté du filet, Sabalenka a passé moins de temps sur le terrain et a frappé avec précision et puissance. La capacité de Zheng à récupérer disparaîtra pratiquement contre le pouvoir de Sabalenka. Si le Biélorusse peut garder le contrôle et la cohérence, attendez-vous à une victoire en deux sets.

Prédiction: Sabalenka en 2

Svetlana Kuznetsova contre Belinda Bencic

Tête à tête: Kuznetsova 1-3 Bencic

En regardant l’histoire entre Svetlana Kuznetsova et Belinda Bencic, cela favorise clairement les Suisses. En fait, la seule victoire de Kuznetsova était le résultat d’une retraite. Bencic a connu un retour exceptionnel et s’est converti sur les opportunités de points d’arrêt. Ce qui aurait dû être un match difficile a été une journée facile au bureau pour les Suisses. Il est difficile de s’en prendre à elle à ce stade.

Prédiction: Bencic en 2

Ons Jabeur vs Petra Kvitova

Tête à tête: Jabeur 0-1 Kvitova

Ons Jabeur a bouleversé la tête de série # 3 Karolina Pliskova pour mériter sa place en quart de finale. Pourtant, la plus grande victoire de sa carrière (par classement) a peut-être eu un coût. À 4-2 dans le troisième set, il était évident que Jabeur souffrait d’une blessure aux ischio-jambiers alors qu’elle grimaçait et attrapait sa cuisse. Si elle est suffisamment rétablie, cela devrait être une bataille terrible. Petra Kvitova a subi deux matches difficiles et trois sets. Le Tchèque a la capacité d’en supporter un autre. Je doute que le Tunisien le fasse, et je n’exclurais pas tout de suite un retrait pour blessure.

Prédiction: Kvitova en 2

Ashleigh Barty contre Garbine Muguruza

Tête à tête: Barty 2-1 Muguruza

La forme de Garbine Muguruza continue de s’améliorer. En effet, elle joue à un niveau beaucoup plus élevé qu’en 2019. Alors que l’Espagnole continue de prendre de l’élan et de gagner en confiance, elle n’a pas encore atteint le niveau pour vraiment défier Ashleigh Barty.

Prédiction: Barty en 2

