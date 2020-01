Prédictions pour l’Open d’Australie 2020

Nous n’allons pas vous mentir. Nous aimons faire des hypothèses, donc je ne veux pas trop faire le tour de la brousse et nous allons aller droit au but. Six éditeurs, deux cadres et de multiples options pour prédire le rôle de certains acteurs dans le prochain Open d’Australie 2020. Qui seront champions? Quelles raquettes seront les grandes surprises? Lesquels décevront? Les plumes de Point de rupture Ils parlent sachant le risque élevé d’être dépeint dans les quinze jours. Qui tournera mieux? Allez de l’avant avec nos prévisions.

Jose Morón

ATP

Champion: Je pense que le tirage au sort a été organisé pour que Novak Djokovic soit le champion du tournoi. La seule possibilité où le Serbe souffrirait serait dans l’hypothèse d’une route pleine de nids de poule et de barrières mais je pense qu’il ne souffrira pas en excès pour atteindre les demi-finales et là, reposé, c’est un favori par-dessus tout.

Déception: Tsitsipas va souffrir dans sa chair quelle est la pression pour défendre un excellent résultat en Slam et il le fait avec une photo folle à ses premiers tours. À côté de lui, je pense que Medvedev n’a pas non plus de facilité pour avancer. Je dirais qu’entre eux deux sera la déception du tournoi.

Surprise: Je joue avec Sinner. Je le vois gagner quelques matchs et donner, pourquoi pas, la surprise contre Shapovalov. Ces jeunes sans trop de pression peuvent faire de vraies merveilles.

Wta

Champion: Je pense que c’est au tour de Belinda Bencic. Le Suisse n’était pas loin de l’avoir atteint lors du dernier US Open et n’a été arrêté que par un écrasant Andreescu. J’aurais dit la Canadienne, mais avec sa sortie, j’ai mis mes jetons sur la box suisse, que je vois le mieux de la deuxième ligne.

Déception: Comme toujours dans la WTA, il y aura de nombreux meilleurs qui seront laissés de côté lors des premiers tours en raison de la forte compétitivité existante. Je dirais qu’Osaka a beaucoup de bulletins de vote pour être l’un d’eux, car il n’est pas au bon moment et a une image difficile.

Surprise: Eh bien, je dirai Coco Gauff, si on peut considérer comme surprenant à ce stade que ce prodige est le gâchis mais c’est que je vois que la deuxième semaine de ce tournoi charge Vénus et Osaka en chemin.

Diego Jiménez

ATP

Champion: Raphael Nadal. Une image exigeante et des touches d’attention sous forme de défaites comme celles qu’il a reçues en Coupe ATP, seront la meilleure incitation pour l’Espagnol à élever son niveau et à réaliser un exploit impressionnant: être le premier joueur de tennis de l’histoire à remporter tous les Grand Claque plus d’une fois. Gagner Kyrgios ou Khachanov lui donnerait beaucoup de confiance pour la deuxième semaine, au cours de laquelle son tennis volera librement.

Déception: Andrey Rublev Le Russe déploie un excellent niveau ces semaines et beaucoup pensent que son heure est venue, mais l’usure physique et mentale fera des ravages. Je ne le vois pas passer le troisième tour, où l’on pouvait voir les visages avec Goffin.

Surprise: Reilly Opelka Attention car la piste de Melbourne est très rapide et ce géant américain a longtemps mis en garde contre son potentiel. S’il est capable de gagner un Fognini sans confiance au premier tour, il a une boîte très ouverte jusqu’à la deuxième semaine, Pella et Berrettini étant ses rivaux potentiels aux troisième et quatrième tours.

Wta

Champion: Naomi Osaka. Les japonais ne retarderont plus son retour au meilleur niveau. Je ne pense pas que quiconque puisse m’empêcher d’atteindre un quart de finale où Serena Williams serait mesurée. Ce match marquera un avant et un après dans l’histoire du tennis, confirmant le relais générationnel.

Déception: Petra Kvitova. Le joueur tchèque n’a pas d’étincelle et l’équipe exigera le plus dès le départ. Je ne vois rien de jetable que son compatriote Siniakova donne la cloche au premier tour, et s’il parvient à acquérir du rythme, le huitième de finale pourrait être une frontière inaltérable avec Keys comme rival potentiel.

Surprise: Wozniacki. On n’attend pas grand-chose d’une joueuse de tennis qui joue son dernier tournoi professionnel, mais la Danoise affichera son meilleur niveau sachant que ce sera sa “dernière danse”. Il a une image exigeante qui vous fera gagner en confiance en ayant à affronter des joueurs de tennis bons mais accessibles dès le début.

Javier Altozano

ATP

Champion: Novak Djokovic. C’est leur habitat naturel, il arrive en bonne santé et en forme, ainsi que le moral à travers les nuages ​​après avoir remporté la Coupe ATP.La vérité est que je ne vois pas une autre personne capable de décrocher le titre à ce moment, peut-être un Medvedev inspiré pour se raccrocher à la dure comme à l’été américain en 2019.

Déception: Roger Federer Une sortie anticipée n’est pas exclue si quelqu’un avec un profil qui sait compliquer votre vie croise votre chemin. Il arrive à l’AO sans filmer et cela, à cette occasion et avec les conditions météorologiques à venir, peut être un sérieux handicap.

Surprise: Andrey Rublev Je pense que vous pouvez faire quelque chose de grand en atteignant la quatrième ou la demi-finale. Il est frais et affamé, bien que peut-être retourné dans les premières semaines de la saison. Nous verrons jusqu’où va votre ambition.

Wta

Champion: Serena Williams C’est son moment, avec le triomphe d’Auckland sous le bras, plus en forme et agressif que jamais depuis son retour. Les fantômes du passé ont peut-être été laissés pour compte et l’Australie est particulièrement bonne. Nous verrons si cela ne fait pas l’histoire ici et se lance pour plus de GS tout au long de l’année.

Déception: Naomi Osaka Je la vois toujours incohérente quant à un rendez-vous de deux semaines. C’est une longue période, de nombreuses inconnues à surmonter et de nombreuses adversités qui peuvent survenir. Bien que je sois également clair que tôt ou tard, il récupérera le n ° 1 et remportera à nouveau un Grand Chelem.

Surprise: Relative, mais Karolina Pliskova est dans un moment privilégié pour les joueurs de tennis. Après avoir rompu avec l’entraîneur précédent, les joueurs entrent parfois en phase de lune de miel avec la nouvelle équipe et atteignent des niveaux jamais atteints auparavant. Il sait déjà ce que c’est que de réussir cette saison et peut donner la grosse cloche et quitter le groupe qu’il partage avec Jankovic et Safina.

Fernando Murciego

ATP

Champion: 2020 est arrivé et avec lui, l’année du changement. Je pense que Daniil Medvedev, bien qu’il ne montre pas toujours le plus grand respect sur le court, est désormais celui qui est le mieux préparé à manger à la table Big3. Il avait déjà prévenu à New York, alors il est maintenant temps de confirmer que ce garçon fait déjà partie du présent. Il a Nadal à ses côtés, avec qui il se retrouverait en demi-finale. Ce ne sera pas facile, mais je vois le Russe sonner.

Déception: Malgré la grande évolution qu’elle a eu en 2019 sur les pistes rapides, j’ai encore du mal à voir Dominic Thiem briller hors de la terre battue. Et que nous avons déjà vu plusieurs fois! Je pense que le top10 sera le moins performant de la box. Je voudrais également dire à Alexander Zverev, bien que je sois certain qu’un de mes collègues restera avec l’Allemand à ce stade.

Surprise: Il n’a pas pu terminer l’année de la meilleure façon à cause des blessures, mais je comprends que Felix Auger-Aliassime est maintenant prêt à passer à l’étape suivante: rouler en Grand Chelem. Aux portes d’un top20 qui avait déjà mis les pieds en 2019, le Canadien parcourt un quadrant où Thiem, Fritz et Monfils seraient ses grands rivaux jusqu’à atteindre les quarts de finale. Marcher sur ce tour serait conforme à la qualité qu’il montre.

Wta

Champion: Par classement et par palmarès, Ashleigh Barty a devant lui un Open d’Australie plus abordable au niveau du tennis que mental. Pas une seule pierre dure avant les quarts de finale, une étape où Keys ou Kvitova, deux joueurs peu fiables dans ces tournois, l’attendraient. Je vois l’Australienne confirmer son leadership dans le circuit et mettre fin à une malédiction qui dure plus de 40 ans sans championne locale à Melbourne.

Déception: Karolina Pliskova Elle l’a dit dans une interview il y a quelques jours, avouant que ne pas gagner de titre dans les semaines précédant un Grand Chelem pourrait s’avérer contre-productif. À l’heure actuelle, le Tchèque a remporté le trophée à Brisbane, un exploit qui n’aidera pas beaucoup à Melbourne. Je vote parce que la pression interne fait de nouveau des ravages et reste aux portes de la deuxième semaine d’action.

Surprise: Nous avons tous des doutes quant à l’avenir de Danielle Collins après avoir reçu un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde il y a trois mois. Heureusement, son début de saison 2020 a rapidement dissipé le doute. Il sera difficile de la revoir en demi-finale, un résultat qu’elle a signé l’année dernière, même si elle est peut-être prête à faire un pas de plus.

Alejandro Arroyo

ATP

Champion: Novak Djokovic. Avec le ‘Big3’, la chose habituelle se produit. Je pense qu’ils sont plus vulnérables au premier tour qu’en quart de finale. Si les trois atteignent les demi-finales, je pense que Novak Djokovic a un avantage tactique et mental avec Roger et Rafa. Je pense qu’être un grand sera à 100% de concentration dans les premiers jours afin de ne pas pécher en tant que conservateur et ensuite, si vous les voyez, être en mesure de faire la différence. Pour moi, il est clairement le favori, en plus d’être sept fois champion.

Déception: Daniil Medvedev. Je pense qu’il a encore une étape pour rendre son jeu cohérent et crédible ses candidatures. Vu l’image n’aura pas un profil clairement menaçant, bien que là Wawrinka apparaisse dans une ronde hypothétique de 16 ou un Tsonga inconfortable dans une troisième ronde possible. Cependant, je pense que cela dépendra de lui, de ses sentiments et de sa croissance, et je pense que son jeu manque encore de fiabilité. Il est très possible que je me sois trompé et ai réussi à avancer avec certitude, pire je parie que ça va coûter et tomber tôt.

Surprise: Andrey Rublev Nous avons parlé de l’un des 7-8 joueurs les plus en forme au monde ces derniers mois. Et son essence de joueur est également particulièrement inconfortable … pour tout joueur dans la boîte. Personne ne peut se sentir à l’aise avec le fait que le Russe se lance sur la piste ou joue un kickback. Rublev est un joueur très rapide, qui enlève l’initiative en un clic. Et c’est en transe. Mon seul doute est qu’il arrive chargé d’allumettes, mais il semble qu’il ait été préparé physiquement pour cela et arrive plein de confiance.

Wta

Champion: Ashleigh Barty. C’est la joueuse qui me donne le meilleur ressenti en cas de problème, au-delà de Serena, qui le fait par détermination et intimidation avant de savoir qui peut être proche de la gagner et ressentir cette pression vorace, notamment parce qu’Ashleigh pense à la marche et Prenez les ressources du sac qui le rendent très polyvalent et imprévisible. Il n’y a pas beaucoup de joueurs qui savent comment réagir à un changement de script tactique. C’est pourquoi, et ayant déjà remporté un gros lot, je reste avec elle. Et parce qu’il joue très bien.

Déception: Elina Svitolina. Oui, elle a franchi la barrière des chambres mais ça me laisse encore très froid en tant que joueuse. C’est assez complet entre attaque et défense, mais rien de définitif n’est dans votre jeu ou dans votre esprit, à mon avis. Et surtout, parce que j’ai pu rencontrer qui est mon préféré comme surprise.

Surprise: Amanda Anisimova. Ma première pensée a été Yastremska, car ça va comme un coup, mais je veux croire qu’Anisimova, qui a un talent incroyable, correspond à ses pensées après la mauvaise boisson qu’il a eu avec la mort de son père, et peut montrer tout le tennis qu’il a.

Carlos Molins

ATP

Champion: Novak Djokovic. Nous affrontons l’un de ses tournois fétichistes et il a une image a priori facile de ses intérêts. Je pense que lorsque le moment sera venu de vous mesurer à vos rivaux les plus compliqués, quelque chose de plus reposé viendra et c’est dans ce type de situations que vous obtenez votre meilleur niveau. Son excellente ATP Cup n’est qu’un signe qu’il arrive à Melbourne Park dans le but de réduire les distances avec Rafael Nadal et Roger Federer dans le numéro du Grand Chelem.

Déception: Andrey Rublev Beaucoup penseraient que j’ajouterais un joueur de haut niveau appartenant au top dix, mais je trouve déjà très lourd d’ajouter Alexander Zverev à cette liste. C’est pourquoi je décide de mettre Andrey Rublev, un joueur qui vient de remporter deux titres d’affilée, et où je pense que son physique ne lui permettra pas de surmonter la deuxième semaine de compétition. Parmi les dix premiers, je pense que Zverev et Berrettini tomberont tôt.

Surprise: Kevin Anderson Nous devons parler du bien de Kevin, un joueur de tennis qui toujours dans le Grand Chelem refait surface de ses cendres et donne le meilleur de lui-même. Le meilleur des cinq sets est un joueur très difficile à battre et le niveau offert en ATP Cup montre qu’il est revenu pour rester. C’est sans aucun doute l’un des rivaux qu’aucun top ne voudrait mesurer dans les premiers tours.

Wta

Champion: Serena Williams. Le moment que nous attendions tous, le moment où Serena Williams entre dans l’histoire du tennis et fait correspondre le nombre de tournois du Grand Chelem à Margaret Court. Il n’aura pas du tout de photo facile, mais c’est dans des situations peu probables où le meilleur joueur obtient le meilleur tennis. Elle est pour moi la candidate numéro un devant Naomi Osaka ou Karolina Pliskova.

Déception: Simona Halep. Je pense qu’il n’atteint pas l’Open d’Australie de la meilleure façon possible et ça sent que dans les premiers tours il sera éliminé. Elle-même l’a reconnu lors d’une conférence de presse, déclarant qu’elle n’arriverait pas à ce tournoi de la meilleure façon possible, tombant en huitièmes de finale à Adélaïde il y a quelques jours.

Surprise: Garbiñe Muguruza. Au cours de ces deux premières semaines de compétition, nous avons vu une version bien améliorée du joueur espagnol. Garbiñe semble avoir trouvé Conchita Martínez, l’air frais qu’il cherchait depuis si longtemps. Je pense que si l’ancienne numéro un mondiale réussit à vaincre la première semaine, elle sera une joueuse très compliquée à battre dans les phases finales. Nous verrons ce qu’il est capable de faire.

Carlos Coll

ATP

Champion: S’il est vrai qu’il n’a joué aucun tournoi de préparation pour cet Open d’Australie, Roger Federer arrive calmement et se repose à Melbourne. Dans des déclarations récentes, le Suisse a déjà admis que, probablement, Nadal et Djokovic dépasseraient leur record du Grand Chelem, de sorte que la pression de ce côté a été supprimée. À cela, il faut ajouter que, quand il parvient à développer son meilleur tennis, il est toujours capable de battre quiconque le devance, comme il l’a montré la saison dernière. Si le physicien vous respecte, continuez d’opter pour tout.

Déception: Je ne sais pas si on peut le classer comme une déception, puisque sa performance en Grand Chelem est loin de ce qui est attendu du numéro 7 du classement ATP, mais je pense qu’Alexander Zverev trébuchera plus tôt que prévu dans un tournoi de cette catégorie. Sa performance en ATP Cup n’a pas été à la hauteur des attentes et cela lui fera peut-être arriver avec certains doutes à ce grand événement.

Surprise: Ayant commencé à lever la tête avec une bonne performance en finale de la Coupe Davis en novembre dernier, Philipp Kohlschreiber retrouve son tennis à 36 ans. Il a été couronné au Canberra Challenger (qui s’est tenu à Bendigo), coupant la séquence d’un jeune Emil Ruusuvuori qui n’avait perdu que deux des vingt derniers matchs qu’il avait disputés. L’Allemand doit obtenir des points de toute urgence pour remonter dans le classement, il est donc prévisible qu’il se concentrera au maximum dans la première grande de l’année et pourrait être la surprise du tournoi.

Wta

Champion: Serena Williams a commencé l’année en exhibant du muscle au tournoi d’Auckland et en démontrant qu’elle a encore beaucoup à dire sur le circuit. Son chemin vers les demi-finales n’est pas trop compliqué et, une fois dans l’antichambre de la finale, l’expérience de l’Américain peut jouer un rôle décisif dans un duel hypothétique contre Barty.

Déception: Simona Halep ne passe pas par son meilleur moment sportif. Le Roumain n’a pas connu une bonne fin d’année en 2019 et a commencé cette saison sans trop convaincre. De toute évidence, il chérit beaucoup de qualité dans sa raquette et donc ses vainqueurs l’approuvent, mais tout suggère que sa carrière à l’Open d’Australie ne sera pas trop rentable.

Surprise: Elise Mertens avait déjà montré l’an dernier que son tennis était capable de mettre KO des joueurs de haut niveau. La meilleure raquette belge fonctionne très bien sur des surfaces rapides; Avec tous les projecteurs sur des joueurs de tennis comme Barty, Serena, Gauff ou Pliskova, le natif de Louvain est parfaitement entraîné pour surprendre à Melbourne.

Que pensez-vous des prévisions? Quel éditeur voyez-vous plus raffiné? Selon vous, quelle prédiction est la plus folle? Il est maintenant temps pour vous de partager le vôtre.

