Prédictions WTA Dubai en quart de finale, y compris Simona Halep vs Aryna Sabalenka

Le quatrième jour est le quart de finale des championnats hors taxes de la WTA à Dubaï. La chaleur monte encore quelques crans car les quarts de finale se jouent tous le même jour, et cela ressemble à une véritable extravagance de tennis pour les fans.

Nous avons des aperçus et des prévisions des quatre quarts de finale.

Prédictions de quart de finale WTA Dubai

Jennifer Brady contre Garbine Muguruza



Record en tête-à-tête: première réunion

En tant que seul quart de finaliste classé en dehors du top 50 mondial, il serait facile d’exclure les chances de Brady. Cependant, l’Américaine n’est rien sinon déterminée et tenace et veut probablement que les gens la comptent.

Brady a perdu son premier set lors de ses cinq matches à Dubaï la dernière fois contre Marketa Vondrousova mais à la fin du match, Brady était à nouveau dominant. Muguruza, quant à lui, a dû se battre très dur contre Veronika Kudermetova pour progresser en trois sets.

Les records respectifs des joueurs sur un terrain dur sur une année civile sont en fait très similaires. Les deux ont remporté 71% de leurs matchs, mais ils s’y prennent de manières très différentes. Brady détient servir 75% de ses parties de service alors que Muguruza ne tient pas aussi souvent mais brise ses adversaires plus souvent.

Si Muguruza peut maîtriser le service de Brady, elle devrait gagner ce match en deux sets, mais je pense qu’il est plus probable que nous assistions à une rencontre en trois sets. L’endurance de Brady va bientôt commencer à être remise en question, car il s’agit de son sixième match du tournoi et un troisième set ici pourrait bien être sa limite. Muguruza pourrait juste survivre à l’américain et capitaliser tard.

Prédiction: Muguruza en 3

Petra Martic contre Anett Kontaveit

Record en tête-à-tête: première réunion

Les deux joueurs sont arrivés à ce stade du tournoi sans perdre un set. Martic a probablement eu le meilleur temps au tour précédent, battant confortablement Barbora Strycova. Kontaveit a vraiment dû lutter contre l’attaquante Anastasia Pavlyuchenkova.

L’Estonien a fait une pause de trois fois dans le premier set et l’a tout de même gagné. C’était impressionnant mais elle l’a surpassé dans le deuxième set, faisant une pause, puis sauvant deux points de set avant de revenir deux fois de suite pour gagner le match. Impitoyable.

Sur cette forme, Kontaveit peut avoir un léger avantage, qui est également sauvegardé statistiquement. Elle a remporté 12% de matchs de plus que Martic sur un terrain dur cette année. Le Croate a d’excellentes statistiques de service mais a vraiment du mal à revenir, tandis que Kontaveit est beaucoup plus cohérent. Attendez-vous à ce que Kontaveit progresse ici, mais probablement d’une manière tout aussi dramatique que la dernière fois.

Prédiction: Kontaveit en 2

Elena Rybakina contre Karolina Pliskova

Record en tête-à-tête: première réunion

Le train en fuite du Kazakhstan ne montre aucun signe de ralentissement. Rybakina a battu Katerina Siniakova principalement en raison d’être excellente dans les situations de point d’arrêt. Elle a économisé six des huit sur sa propre livraison et a pris cinq des sept qu’elle a créés.

Pliskova a été contrôlée et facile lors de son premier match du tournoi contre Kristina Mladenovic. Elle n’a perdu que trois matchs et n’a pas connu de point d’arrêt. Gagner 22 sur 26 lors de sa première livraison a certainement aidé, tout comme la domination de la deuxième livraison de la Française, avec 62% de points.

Rybakina a fait face à un gros service en finale de Saint-Pétersbourg la semaine dernière à Kiki Bertens et n’a rien créé contre cela, ce serait une préoccupation avant ce match. Cependant, Bertens a également pu participer à des rallyes et pourchasser les coups de fond de Rybakina, Pliskova ne pourra pas le faire. La Kazakh a certainement fait preuve de courage, de combativité et de patience dans sa victoire sur Sofia Kenin, mais ce quart de finale pourrait bien être un pas de trop pour elle cette fois.

Pliskova devrait être trop fort sur le service pour le jeune et être capable de l’utiliser pour créer des points de pression sur le service de Rybakina. Si le Kazakh passe le test, tant pis, mais Pliskova obtient le feu vert ici.

Prédiction: Pliskova en 2

Simona Halep contre Aryna Sabalenka

Record en tête-à-tête: Halep 2-1 Sabalenka

Halep a fait un excellent effort pour revenir contre Ons Jabeur. Elle a un peu monté sa chance mais a également démontré ses qualités de championne lors de son combat. Elle était loin d’être la meilleure, et c’est un souci pour ce match.

J’ai prédit que Sabalenka aurait des problèmes contre Elise Mertens, mais en réalité, la Biélorusse avait l’air à l’aise pendant la majeure partie du match. Mertens a dérangé Sabalenka au service, cassant trois fois. Mais Sabalenka a attaqué Mertens très fort à chaque occasion qu’elle avait et a dominé le deuxième service de Mertens, remportant un énorme 73% de points.

Halep a une deuxième livraison similaire attaquable quand elle n’est pas totalement en forme et Sabalenka a certainement attiré son attention. Sabalenka a remporté sa dernière rencontre plus tôt cette année en sets consécutifs, même si Halep n’était probablement pas à 100% à l’écoute à ce moment-là et estimait qu’elle avait fait assez pour se préparer à l’Open d’Australie. Halep a battu Sabalenka deux fois sur des terrains durs avant cela, mais c’est à ce moment-là que Sabalenka a été classée beaucoup plus bas qu’elle ne l’est actuellement.

Sabalenka devrait être la favorite de ce match et je peux la voir la gagner en deux sets. Cela pourrait bien se passer de la même manière que le match de Mertens avec Sabalenka menaçant Halep sur son service de manière cohérente. Il appartiendra alors à Halep d’entrer dans le service de Sabalenka, ce qui n’est peut-être pas si facile.

Prédiction: Sabalenka en 2

