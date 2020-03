Première critique de l’ATP pour la décision sur Novak Djokovic

Ces derniers jours, l’une des grandes questions que tous les fans de tennis se sont posées est la suivante: ces semaines compteront-elles du numéro un au Novak Djokovic? La réponse est non, et de nombreux visages reconnus de ce sport ont déjà critiqué cette décision, affirmant que Djokovic a été le grand perdant de cette décision, car il était sûr de maintenir cette position pendant plusieurs semaines.

Brad Gilbert pense que le joueur serbe a gagné le droit de compter ces semaines numéro un: “Je sais que ces mots rendront les fans de Roger Federer très en colère, mais je pense que l’ATP aurait dû laisser Novak Djokovic ajouter à ces semaines le numéro un mondial. Il a gagné le classement et je suis sûr qu’il allait garder ça position quelques mois de plus, puisque les tournois arrivaient où Nole défendait quelques points par rapport à Rafa, son poursuivant maximum. Nole allait jouer le tournoi d’Indian Wells. Il allait garder le numéro un, et ne tomberait avant les demi-finales et que Rafa gagner le tournoi le ramènerait à la deuxième place. Si au lieu de figer le classement, il avait perdu tous les points qu’il avait gagnés l’année précédente, Djokovic garderait le numéro un jusqu’à Wimbledon au moins. C’est une honte pour lui qu’il ne les ajoute pas semaines “, at-il déclaré dans des déclarations recueillies par ESPN.

Darren Cahill est d’accord avec Gilbert pour compter les semaines comme numéro un: “Je pense que Djokovic devrait être compté pour les semaines ainsi que Barty sur le circuit féminin. Je pense que Nole allait garder cette position pendant plusieurs semaines, puisque Nadal a défendu de nombreux points ce printemps sur terre battue, sa surface préférée. Je ne sais pas quand le circuit reviendra, mais s’il entamait la tournée sur terrain dur, Djokovic commencerait dans une position désavantageuse en défendant un bon nombre de points. “

David Macpherson pense que l’ATP devrait changer le système de notation sur le circuit: “L’ATP a fait une bonne chose et c’est qu’elle a décidé de geler les points. Il est inconcevable de laisser les joueurs de tennis perdre les points sans avoir la possibilité de les défendre sur le court. Ce serait une injustice si Thiem perdait les points d’Indian Wells ou Rafa tous les points Avec l’argile, je pense que l’ATP devrait travailler pour changer le système de points. Un devrait être fait sur la base des résultats des deux années précédentes et non sur douze mois. Il est injuste qu’un joueur blessé ne puisse pas jouer un tournoi et perdre tous les points sans pouvoir les défendre sur la piste. Je pense que l’ATP devrait regarder ça “, a-t-il conclu.

.