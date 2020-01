Première demi-finale WTA de l’Open d’Australie: Kenin vs Barty

La première demi-finale de Open d’Australie Le féminin est déjà servi. Sans avoir à recourir à la troisième partie, l’Américain Sofia Kenin et l’Australien Ashleigh Barty Ils se battront pour un ticket pour la finale après avoir résolu leurs engagements respectifs. C’est d’abord Kenin qui a contrôlé la dynamique de l’Africain Ons Jabeur, qui a doublé par un doublé 6-4 en 92 minutes, se qualifiant, à 21 ans, pour ses premières demi-finales d’un Grand Chelem. Il ne sera pas facile d’entrer dans la lutte pour le titre, car son rival ne sera, ni plus ni moins, que le numéro 1 mondial, qui a doublé la Tchèque Petra Kvitova 7-6 et 6-2. Barty a magistralement réutilisé ses armes pour contrôler le coup de poing du Tchèque et rêver d’élever son deuxième major, essayant de briser une sécheresse ‘australienne’ datant de 1978.

.