Premières défenses contre Novak Djokovic

Il y a quelques jours, le joueur de tennis japonais Taro Daniel a fait la une des journaux en montrant son indignation, voyant comment Novak Djokovic a quitté les États-Unis avant d’entendre la nouvelle que l’ATP a annulé le Miami Masters 1000 et a ensuite suspendu toutes ses activités sportives. six semaines. Les Japonais ont assuré le manque de transparence de la part de l’ATP, en avertissant les meilleurs joueurs de tennis plus tôt que tous les autres joueurs, ce que beaucoup d’autres ont soutenu.

Après tout cela, les anciens joueurs de tennis américains Paul Annacone et Lindsay Davenport Ils ont donné quelques mots à la chaîne de tennis pour défendre Novak Djokovic, affirmant que le joueur serbe avait fait ce que tout le monde pouvait faire. Se défendre contre le virus pour son bien et celui de sa famille, car tout indiquait que les États-Unis allaient annuler tous les vols qui reliaient le continent américain à celui européen.

Annacone comprend la situation de Novak Djokovic: “Je soupçonne que Novak, en tant que président du conseil des joueurs, a été l’un des premiers à connaître la décision de suspendre le tournoi à Miami et, par la suite, le reste des compétitions dans les six prochaines semaines. Il n’est pas nécessaire de l’attaquer. c’est pourquoi, puisque cela s’est toujours produit de cette façon. Je pense que les plaintes à ce sujet ont été largement dépassées, car il a simplement fait ce qui était le mieux pour lui, son équipe et aussi pour sa famille. “

Davenport comprend que Nole a une famille et ne veut pas être en danger: “Les gens doivent se rappeler que les joueurs avant les joueurs de tennis sont des gens et ils doivent prendre des décisions personnelles qui affectent lui et leurs familles. S’il ressentait le besoin de quitter cette zone pour être avec sa famille, selon que le tournoi se déroulait ou non jouer ou pas, c’est sa décision. On ne sait pas exactement quand tout a été décidé et quand il le savait, mais les joueurs ont le droit de décider ce qu’ils veulent faire de leur vie. Nole a aussi deux jeunes enfants à la maison et je pense que Il a été la clé de sa décision “, a conclu l’ancien numéro un mondial.

