Prendre sa retraite a été une décision difficile, mais pensez qu’il était temps

En ce qui concerne les doubles masculins et les livres d’histoire – les Bryan Brothers vont toujours être au premier plan de la conversation pendant longtemps. Mike et Bob Bryan sont l’appariement le plus réussi de tous les temps en double masculin.

Un regard sur certains de leurs records parle de lui-même – ils ont remporté plus de matchs, matchs, tournois et tournois du Grand Chelem professionnels que tout autre duo masculin. Ils ont détenu conjointement le classement n ° 1 mondial du double pendant 438 semaines, ce qui est plus long que toute autre équipe de l’histoire du double.

Ils ont terminé 10 fois avec le record de fin de l’année de l’ATP. Et ils ont remporté un record de 16 titres en double masculin du Grand Chelem en équipe. Le couple a décidé que 2020 serait leur dernière année de tournée et a parlé à la presse à Melbourne, les frères ont déclaré que la retraite était une décision difficile pour eux deux.

Mike Bryan a commenté: «C’est un endroit vraiment spécial pour nous. Vraiment réussi pour nous. Je pense que nous avons fait neuf finales sur dix consécutivement. Nous avons toujours l’impression de pouvoir disputer les gros titres. (Prendre sa retraite) a été une décision très difficile.

Le tennis est notre vie. Nous aimons tous les deux voyager à travers le monde et le faire ensemble. Mais nous voulons sortir avec un petit coup de pied, ne pas boiter autour », a commenté Bob Bryan,” Je ne pense pas que Mike ou je veux jouer sur les fumées, juste pour être là-bas. “

Les Bryans disent qu’ils veulent s’imprégner de l’atmosphère cette fois, car ils ont toujours été concentrés sur la victoire par le passé. Mike dit: «Nous ne savons pas comment nous allons faire. Nous sommes toujours tellement concentrés sur la victoire.

Si nous ne gagnons pas, nous sommes énervés. Maintenant, oui, nous passons plus de temps sur le site, avons plus de conversations, prenons plus de temps. Nous n’avons pas encore regardé le tirage. Si nous pouvons gagner un match ou deux, nous serons ravis. Quelques coups de poitrine, appelez ça un jour ».