Prestige Graphene 360+ nouvelle série de raquettes HEAD

HEAD lance sa raquette la plus précise à ce jour grâce à la nouvelle série de raquettes PRESTIGE GRAPHENE 360+. Avec une combinaison unique de technologies de pointe, cette série est conçue pour le joueur technique qui a besoin d’une raquette qui offre une précision de fiabilité maximale.

Recommandée par le joueur ATP Marin Cilic, cette série de raquettes intègre la nouvelle technologie Graphene 360+, une combinaison de transfert d’énergie Graphene 360 ​​et de fibres spiralées innovantes qui améliorent la flexibilité et offrent une sensation d’impact impeccable. En plus de la structure de profil carré unique qui permet un contrôle maximal, la série dispose également d’un cœur allongé qui offre la sensation et la flexibilité classiques de la série Prestige.

De plus, le nouveau look minimaliste de cette nouvelle série se caractérise par la personnalité de son design graphique asymétrique avec une combinaison de rouge, bordeaux et orange radieux.

La nouvelle série de raquettes PRESTIGE GRAPHENE 360+ comprend cinq modèles différents (MID, PRO, MP, TOUR, S) pour différents types de jeux.

