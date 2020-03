De jeunes armes ont pris le contrôle de Santiago. L’Open du Chili remanié couronnera soit un Casper Ruud de 21 ans, soit un Thiago Seyboth Wild de 19 ans. Mis à part la jeunesse, les deux finalistes partagent en commun un coup droit redoutable. Qui déploiera ses armes avec plus de succès dimanche?

Prévision finale ATP Santiago

Thiago Seyboth Wild contre Casper Ruud

Tête à tête: première rencontre

Cette confrontation a le potentiel d’être un cracker. Il ne pourra peut-être pas invoquer son meilleur tennis chaque semaine, encore moins tous les jours, mais Ruud a fait un bond en avant substantiel en 2020. À sa cinquième tentative, le Norvégien a finalement réussi à vaincre Albert Ramos Viñolas par un 7-6 6- 2 score. L’arbitre Rafael Maia avait les mains pleines pour essayer de garder le match sous contrôle. Le dixième match du premier set a été particulièrement salissant, les deux joueurs étant contrariés par deux décisions distinctes de l’officiel, dont l’une a même nécessité la présence du superviseur du tournoi, Cedric Mourier. Bien qu’il ait perdu plusieurs points de consigne dans ce match, Ruud a fini par sceller son ticket pour une deuxième finale en trois semaines en près de deux heures de travail.

Plus tard, Seyboth Wild a livré une superbe performance contre Renzo Olivo, battant régulièrement l’Argentin 6-1 6-3. Le Brésilien a remporté plus de la moitié de ses points de retour, dont un taux absurde de 69% contre les deuxièmes services. Il ne sera pas facile de reproduire ces gros numéros, car Ruud a remporté 78% de ses premiers points de service tout au long du tournoi. Quelle que soit l’issue de la finale, cette semaine au Chili a été un énorme résultat positif pour le champion des garçons de l’US Open 2018. Seyboth Wild est assuré d’augmenter d’au moins 51 places dans le classement, mais une victoire lui donnerait 18 places supplémentaires, jusqu’au n ° 113. Pas mal pour un destinataire de wild card, non?

Pourtant, aussi impressionnant que Seyboth Wild ait été à l’Open du Chili, n’ayant perdu qu’un set en route vers la finale, il est difficile d’aller contre l’élan similaire de Ruud mais une expérience supérieure. Je m’attends à ce que la deuxième graine hisse le trophée.

Prédiction: Ruud en 2

