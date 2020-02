Prévision finale de l’ATP Delray Beach Open

Le jour de la finale à l’Open de Delray Beach en Floride, le Japonais Yoshihito Nishioka affrontera l’énorme Reilly Opelka pour le titre. Mais qui sortira vainqueur?

Delray Beach Open Final Prediction

Yoshihito Nishioka contre Reilly Opelka

Tête à tête: Opelka 1-0 Nishioka

La grande question avant ce match est de savoir comment Opelka se sent après sa longue bataille en demi-finale avec Milos Raonic, qui a été jouée plus tôt aujourd’hui après que la pluie ait emporté la deuxième moitié du calendrier le jour des demi-finales. Opelka a dû se rallier après un set down, sauvant une balle de match dans un bris d’égalité au deuxième set, pour réserver sa place en finale et, bien que ce ne soit pas le plus exigeant des trois joueurs, il a eu peu de temps pour récupérer avant le final.

Nishioka a été pris la distance trois fois en quatre matches jusqu’à présent à l’Open de Delray Beach, mais il sera sûrement le plus frais des deux hommes après avoir terminé sa demi-finale, une victoire 1-6 6-4 6-0 sur Ugo Humbert, hier avant que la pluie ne commence à tomber. En conséquence, les Japonais pourraient bien chercher à allonger les points et à maintenir Opelka en mouvement, bien que l’on soupçonne plutôt que cela aurait été la base de son approche, l’homme du Michigan possédant un pouvoir formidable mais limité dans ses mouvements.

Quoi qu’il en soit, Nishioka devra trouver un moyen de rompre le service d’Opelka, une proposition loin d’être simple contre l’Américain de 6’11 ”, qui n’a été brisé qu’une seule fois cette semaine. Mais avec Opelka ayant déjà joué trois sets de tennis aujourd’hui, ses vitesses de service pourraient chuter, en particulier si ce match tient la distance, et Nishioka est un bon retourneur. S’il peut s’imposer contre le service d’Opelka, attendez-vous à ce qu’il remporte la bataille de base et remporte le deuxième titre de sa carrière.

Prédiction: Nishioka en 3

