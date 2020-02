Prévision finale de l’ATP Mexican Open – Rafael Nadal vs Taylor Fritz

Seuls deux hommes restent en lice à l’Open du Mexique à Acapulco, et tous deux désespérément désespérés de mettre la main sur ce qui serait leur premier titre de la saison. Mais qui lèvera le trophée?

Mexican Open Final Prediction

Rafael Nadal contre Taylor Fritz

Tête à tête: première rencontre

Rafael Nadal a peut-être vu ses espoirs de récupérer le premier rang mondial de son grand rival Novak Djokovic disparaître à la suite de la belle semaine du Serbe à Dubaï, mais il a tout de même joué un excellent tennis à Acapulco. Il a ouvert sa campagne avec une victoire complète de 6-3 6-2 sur son compatriote Pablo Andujar et cela a donné le ton à sa semaine. Nadal a ajouté des victoires sur Miomir Kecmanovic, Kwon Soon-woo et Grigor Dimitrov, le tout sans perdre un set.

Pendant ce temps, Taylor Fritz a connu l’une des plus belles semaines de sa carrière à l’Open du Mexique. Au premier tour, il a terminé en force pour battre John Millman 6-3 5-7 6-1, avant d’écarter le défi d’Ugo Humbert d’atteindre les quarts de finale. Là, il a démantelé le Kyle Edmund en forme, battant le champion de l’Open de New York pour la perte de seulement sept matchs. En demi-finale, il a réalisé un retour époustouflant, ralliant un set et 2-4 pour battre son compatriote John Isner 2-6 7-5 6-4.

Mais pourra-t-il se mesurer aux pieds du grand Nadal? Fritz a un revers très fin, un peu inhabituel pour un Américain, ce qui devrait aider sa cause contre l’Espagnol. Il a également très bien servi jusqu’à présent à Acapulco, qu’il devra poursuivre en finale. Mais Fritz ne possède pas une puissance énorme et il n’est pas particulièrement à l’aise pour se présenter. En conséquence, il est difficile de voir comment sera en mesure de blesser constamment Nadal.

L’inverse n’est pas vrai. Le coup droit de Nadal a tiré toute la semaine à l’Open du Mexique, l’Espagnol appréciant clairement la surface granuleuse et rebondissante. Il l’a utilisé avec un énorme effet contre Dimitrov, qui s’est avéré totalement incapable de vivre avec Nadal. Fritz, qui possède un jeu plus solide mais moins habile que le Bulgare, devrait pouvoir offrir une résistance plus sévère. Mais Nadal est néanmoins le grand favori de ce match et devrait traverser la ligne assez confortablement.

Prédiction: Nadal en 2

