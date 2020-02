Prévision finale de l’ATP Open Sud de France: Gael Monfils vs Vasek Pospisil

Après une semaine de tennis incroyable à l’Open Sud de France à Montpellier, seuls deux hommes restent en lice pour le titre, Gael Monfils et Vasek Pospisil étant prêts à s’affronter en finale dimanche. Mais Monfils ravira-t-il la foule française ou la résurgence du Pospisil va-t-elle bouleverser?

Open Sud de France Final Prediction

Gael Monfils vs Vasek Pospisil

Tête-à-head: Monfils 5-0 Pospisil

Monfils a dû revenir d’un set down lors de son premier match à l’Open Sud de France contre Adrian Mannarino, mais n’a pas perdu de set depuis. En demi-finale contre le Serbe Filip Krajinovic, vice-champion du Masters de Paris en 2017, il a remporté un premier set serré lors d’un tie-break, sept points à quatre, avant de briser à deux reprises le service de Krajinovic dans le deuxième pour remporter un 7-6. Victoire 6-2 et une place en finale, sa première de la saison.

Pospisil, quant à lui, a connu une excellente semaine. Le Canadien subissait une opération du dos il y a un peu plus de 12 mois, mais il a joué avec liberté et précision jusqu’à présent à Montpellier. Il a atteint les demi-finales sans perdre un set, battant Aljaz Bedene et son compatriote Denis Shapovalov, avant que Richard Gasquet ne se retire derrière 1-6 0-1. Mais Pospisil a dû se battre pour relever le défi de David Goffin en demi-finale, brisant le Belge quand il a servi pour le match dans la troisième en route vers une victoire 6-3 1-6 7-5.

Cependant, les chances semblent être contre Pospisil dans ce match. Monfils a remporté ses cinq matchs sans perdre un set et, alors que Pospisil a bien servi et a volé de manière nette, c’est clairement un match que le Français apprécie. Sa couverture judiciaire et son talent de contre-perforateur devraient lui permettre de forcer Pospisil à se diriger vers les lignes, ce qui pourrait conduire à un nombre coûteux d’erreurs non forcées, en particulier si Monfils peut entraîner Pospisil dans de longs échanges de base.

Prédiction: Monfils en 2

