Prévision finale de l’ATP Rio Open

Après une semaine qui a produit des matchs épiques, d’énormes bouleversements et plus de quelques arrivées tardives, il ne reste que deux hommes debout à l’Open de Rio. Mais sera-ce la troisième tête de série Cristian Garin ou le qualificatif Gianluca Mager qui revendiquera le titre à Rio de Janeiro?

Prévision finale de l’Open de Rio

Gianluca Mager contre Christian Garin

Tête à tête: première rencontre

Cristian Garin n’est peut-être pas l’une des plus grandes stars du football masculin, mais le Chilien a organisé une saison de percée en 2019, remportant des titres à Houston et Munich, et il a continué d’impressionner en 2020, en particulier sur terre battue. Déjà cette saison, il a remporté l’Open de Cordoue, se ralliant à un set down pour battre Diego Schwartzman, tête de série en finale, et il semble que ce ne soit qu’une question de temps avant de percer dans le top 20 mondial.

En effet, même si beaucoup considèrent l’Open de France comme une course de trois chevaux entre Rafael Nadal, Dominic Thiem et Novak Djokovic, les deux premiers étant clairement les favoris, Garin pourrait bien croire qu’il peut faire sentir sa présence à Paris. Il couvre superbement le terrain, avec un coup droit infailliblement précis et un service plus qu’utile. Bref, son jeu est fait sur mesure pour la terre battue et il sera certainement à surveiller lors du swing européen sur terre battue.

Mager, quant à lui, a connu sa propre semaine de percée à Rio. Il a accéléré les qualifications sans perdre un set, avant de battre Casper Ruud, champion de l’Argentine Open, en deux sets au premier tour. Il a soutenu cela en battant son coéquipier de qualification Joao Domingues, 6-3 7-6, pour atteindre les quarts de finale. Puis, dans ce qui était sûrement la plus belle victoire de sa carrière, il a eu raison de la tête de série et du numéro 4 mondial Dominic Thiem, toujours en deux sets.

Cela a mis en place un affrontement en demi-finale avec l’heureuse perdante Attila Balazs, qu’il avait battu 6-0 6-2 lors du dernier tour de qualification plus tôt cette semaine. Mais le Hongrois, qui avait remporté des victoires impressionnantes à part entière dans le tableau principal, a offert une résistance beaucoup plus forte au cours des quatre derniers d’un match disputé plus de deux jours après des retards de pluie. Mais Mager a tenu bon dans les moments décisifs pour passer à la première finale de sa carrière au niveau tour 7-6 4-6 7-6.

Garin, classé 103e au-dessus de Mager, sera clairement le favori de ce match, d’autant plus après la longue bataille de l’Italie avec les Balazs. Mais Mager a montré tout au long de la semaine à Rio qu’il est prêt et capable de se mesurer aux meilleurs du monde et qu’aucun des deux n’a joué une finale à ce niveau auparavant, les nerfs pourraient être un problème pour les deux. Mais Garin a la plus grande puissance et la plus grande variété qui devraient suffire à le voir franchir vainqueur en trois sets serrés.

Prédiction: Garin en 3

