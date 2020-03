Prix ​​Philippe Chatrier Manolo Santana et Fred Stolle

L’Espagnol Manolo santana et l’Australien Fred stolle ont été récompensés ce mardi avec le Prix ​​Philippe Chatrier, la plus haute distinction décernée par la Fédération Internationale de Tennis (FIT).

Cela a été communiqué par la FIT, se souvenant que ce prix, nommé d’après l’ancien président précédent, a été introduit en 1996 et est décerné à “des individus ou des organisations qui ont apporté une contribution significative au sport du tennis sur et hors du terrain”. “C’est un grand honneur de recevoir ce prix à ce stade de ma vie.car c’est une reconnaissance de mes années consacrées au tennis. C’est agréable de gagner avec Fred [Stolle]. Avant d’être rivaux, nous étions amis. Notre amitié dure “, a déclaré Santana.

Santana, quadruple championne du Grand Chelem dans la catégorie simple, est largement considéré comme un pionnier du tennis en Espagne, car il a été le premier Espagnol à remporter Roland Garros en 1961. Il a regagné le titre français en 1964 avant de remporter l’US Open. en 1965 et Wimbledon en 1966. Il remporte également le titre de double français en 1963.

Santana a un record exceptionnel en Coupe Davis, représentant l’Espagne de 1958 à 1973, et avec 92 victoires au total, il est le cinquième joueur le plus titré de l’histoire de cette compétition. Il détient actuellement ou détient ensemble tous les records de la Coupe Davis espagnole, y compris la plupart des années jouées (14) et la plupart des matchs nuls joués (46), rapporte la FIT.

Retraité en 1980, il a obtenu le droit d’appartenir au Temple de la renommée du tennis international en 1984. Et il a continué à contribuer de manière significative au sport tout au long de sa vie, en tant que capitaine de l’équipe espagnole de Coupe Davis et en travaillant dans son club de raquettes Manolo Santana à Marbella et au centre sportif Manolo Santana à Madrid.

Fred Stolle a été champion du Grand Chelem à 19 reprises, dont deux titres en simple (Roland Garros 1965 et US Open 1966), dix titres en double et sept titres en double mixte. Il a également aidé l’Australie à remporter la Coupe Davis à trois reprises en 1964-66, avec un bilan global de 13-3 de victoires et de défaites.

Stolle a également été coach, commentatrice et analyste. Il a été intronisé au Temple de la renommée internationale du tennis en 1985 et au Temple de la renommée des sports australiens en 1988; Il a reçu la médaille australienne du sport en 2000 et a obtenu la distinction du Bureau de l’Ordre de l’Australie en 2005.

“Santana et Stolle, contemporaines sur le circuit et maintenant âgées de 81 ans, ont continué à encadrer de nombreux joueurs espagnols et australiens au fil des années et ont été une présence constante dans les tours de qualification de la Coupe Davis et dans les tournois de Grand Chelem “, se termine la déclaration FIT.

