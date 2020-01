«probablement le match le plus net que j’ai joué»

Ce fut un autre triomphe facile pour le numéro un mondial Ash Barty vendredi 24 janvier face à la Kazakh-Russ Elena Rybakina, 20 ans, qui avait même raté le jeu pour rayer le match malgré une victoire convaincante. Pour le jeune Ipswich de 23 ans à la volonté de fer, Ash Barty, probablement le meilleur espoir pour les fans à domicile, les attentes semblaient être faibles.

En fait, First Seed, 23 ans, semblait être sur une lancée alors qu’elle avait fait un début de tournoi déchaîné lundi dernier, tandis qu’une autre victoire plumeuse sur des sets consécutifs (6-3, 6-2) vendredi devrait ont fait monter les enchères, mais les optimismes étaient bas avant son match du quatrième tour contre l’Américaine de 18 ans, Alison Riske, âgée de 29 ans, comme l’a déclaré Aussie Ausie, 23 ans, dans une interview d’après-match vendredi, “Je me sentais comme si je pouvais mettre la balle où je voulais le plus souvent ……… .. me sentais comme plus propre que les autres matchs …… me sentais vraiment à l’aise de me déplacer sur le terrain.

J’avais l’impression d’avoir trouvé le milieu de la raquette beaucoup plus tôt. J’adore chaque minute. J’essaie de faire de mon mieux. C’est tout ce que je peux me demander. ”