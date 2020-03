Profitez de votre séjour à la maison pour donner un coup de pouce final à votre carrière de tennis!

DEMAIN JEUDI 03/26 A 18H00 EN ESPAGNE NOUS AVONS UN RENDEZ-VOUS SUR FACEBOOK LIVE.

Gagnons ensemble la bataille contre le Coronavirus!

Soutenons-nous les uns les autres et profitons de cette crise pour faire une différence dans votre tennis. Mon intention avec ce live est de vous donner le coup de pouce dont vous avez besoin pour faire passer votre tension artérielle au niveau supérieur

Je suis à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions concernant la façon de profiter de la crise sportive causée par la quarantaine pour améliorer votre tennis ou toute question que vous souhaitez me poser sur l’amélioration de votre force mentale et comment amener votre tennis au niveau supérieur de réussite.

Ce jeudi 26.03.20 à 18:00 CET, je vous attends ici EN DIRECT sur mon profil Maite Torres Terry

Pour connaître l’heure dans votre pays, cliquez sur ce lien: http://www.horamundial.com/

Profitez de votre séjour à la maison pour en savoir plus et booster votre carrière de tennis!

JE VOUS ATTENDS! et PARTAGEZ AVEC TOUS LES GENS INTÉRESSÉS. Il leur suffit de saisir le profil Facebook de Maite Torres Terry, psychologue sportive spécialisée dans le tennis.

Un câlin de votre amie et coach mentale, Maite

Psychologue du sport internationalement reconnu et expert en entraînement mental au tennis. Plus de 10 ans d’expérience dans le soutien mental des joueurs et des entraîneurs à la suite de leur “Succes-Power-Program” avec 10 étapes faciles pour entraîner la force mentale.