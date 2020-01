Pronostic final de l’Open d’Australie masculin Dominic Thiem contre Novak Djokovic

L’histoire est du côté de Novak Djokovic alors qu’il affronte Dominic Thiem en finale de l’Open d’Australie 2020. Le champion en titre et sept fois champion de l’Open d’Australie fait face à un adversaire de Dominic Thiem qui dispute sa première finale de slam sur terrain dur et qui a une fiche de 0-2 lors des précédentes finales de slam. Thiem est un adversaire talentueux et va se battre pour le titre. Damian Kust, Harsh Bhoot, Andrew Watson et Jim Smith offrent leurs pronostics pour la finale.

Dominic Thiem contre Novak Djokovic

Damian: Avec le déroulement de leurs récents affrontements, il est certainement tentant de choisir Thiem ici. L’Autrichien a réussi un bris d’égalité très serré au troisième set lors de la finale de l’ATP il y a à peine deux mois. Thiem aura sûrement l’impression d’avoir un tir et essaiera de rester sur l’offensive, faisant exploser le ballon et espérant dicter le jeu. Cependant, nous parlons de l’Open d’Australie ici. Djokovic a remporté ses sept matchs de championnat ici et est sans doute le plus grand joueur de terrain dur jamais joué.

Il bénéficiera également d’avoir un jour de repos de plus (pas qu’il ait vraiment beaucoup de repos). Thiem, en revanche, a passé beaucoup plus de temps sur le terrain et a semblé un peu gazé dans certaines parties de sa demi-finale contre Alexander Zverev. Je pense que ce sera assez similaire à la finale de Thiem à Roland-Garros l’année dernière – l’Autrichien commencera bien, égalant l’adversaire de la ligne de base mais finira par s’épuiser, devant passer par le contre-poinçon suprême de son rival. Avec peu d’efforts de sa part dans ce tournoi jusqu’à présent, Djokovic sera aussi frais qu’une marguerite et prêt à se faufiler à travers le terrain et à transformer la défense en attaque toute la journée. Djokovic en 4

Harsh: Peu de gens se vantent d’un face à face compétitif contre le Serbe, mais Dominic Thiem apporte une défaite de 5-6 victoires à la finale très importante. Bien que la plupart de ses victoires soient sur terre battue, sa victoire âprement disputée lors de la finale de l’ATP l’an dernier était une victoire bien méritée pour l’Autrichien qui s’est beaucoup amélioré sur les courts en dur. Nous savons tous que Djokovic va être enfermé et même s’il n’est pas à son meilleur niveau, le Serbe a un énorme avantage mental en ce qui concerne l’Open d’Australie. Thiem a montré qu’il est capable de tenir tête aux Big 3 à de nombreuses reprises, mais renverser Novak à Melbourne n’est pas une tâche facile. Djokovic tire sans aucun doute une tonne de confiance après un étonnant revirement au premier set contre Federer alors que l’on ne peut pas en dire autant de Thiem qui a abandonné son service quatre fois et a semblé nerveux parfois contre Zverev. L’Autrichien ne peut pas se le permettre, mais contre le meilleur retourneur et contre-poinçon, il pourrait bien devoir attendre son premier Grand Chelem. Djokovic en 4

Andrew: Alors que le Serbe mène la tête à tête 7-4, les quatre victoires de Thiem sont en fait arrivées à leurs six dernières rencontres. Trois des victoires ont été remportées sur la surface en terre battue préférée de Thiem, mais la dernière rencontre a eu lieu à Londres lors des finales ATP et Thiem y a triomphé. Cela donnera à l’Autrichien une grande confiance dans la capacité de prendre Djokovic et de gagner. Dans ce tournoi, les joueurs affichent un taux de détention similaire de 92% sur leur service. Djokovic a le record de retour supérieur, battant ses adversaires 6% plus souvent que Thiem. Il convient également de mentionner que Djokovic a massivement sous-performé sur les points de rupture sur son propre service. Il fait face à beaucoup moins que Thiem en général et cela devrait se corriger avec le temps. Mentalement, Djokovic doit sentir qu’il possède la Rod Laver Arena. Il a remporté le tournoi à sept reprises, a remporté ses 13 derniers matchs lors du tournoi et n’a perdu qu’un seul set lors de l’Open d’Australie 2020. Pendant ce temps, Thiem est à sa première finale du Grand Chelem sur terre battue. Thiem menacera Djokovic de ses coups de fond lourds. Le match me rappelle un peu le pic Wawrinka contre Djokovic. Si l’Autrichien lance ses tirs et frappe sa cible, il peut gagner. Le problème est de le faire sur cinq ensembles. Je pense que la constance de Djokovic, sa défense impressionnante et sa confiance à toute épreuve le permettront de passer au travers. Djokovic en 4

Jim: Cela promet d’être un grand match. Thiem a excellé à l’Open d’Australie, avec sa victoire sur Rafael Nadal en quart de finale sûrement l’une des plus belles de sa carrière. Et après avoir disputé deux finales de Grand Chelem à Roland-Garros, il ne devrait pas être impressionné par l’occasion. Mais il fait face maintenant à l’un des tests les plus difficiles du jeu masculin. Djokovic a remporté les sept finales de l’Open d’Australie qu’il a disputées, ne prenant la distance qu’une seule fois. L’année dernière, il a martelé Nadal. Le Serbe a cependant perdu ses deux derniers matches contre Thiem, notamment à la finale de l’ATP à Londres, ce qui devrait donner à la cinquième tête de série un réel espoir de réussir. Toute passivité de Djokovic sera sûrement punie par le pouvoir de Thiem. Mais Djokovic fait rarement preuve de passivité à l’Open d’Australie. S’il joue avec sa conviction habituelle, de près de la ligne de fond, et sert bien, il devrait avoir juste assez pour battre l’Autrichien. Djokovic en 4

