Pronostics ATP Cordoba en quart de finale incluant Diego Schwartzman contre Albert Ramos Vinolas

Les quarts de finale de l’ATP Cordoba Open sont fixés, avec six têtes de série qui se qualifient pour les huit derniers. Les deux seuls joueurs non têtes de série à avoir atteint les quarts s’affrontent tous les deux dans le premier match de la journée. Le reste du peloton est empilé, mis en évidence par la tête de série n ° 1, favori local et favori pour remporter le titre, Diego Schwartzman. Son compatriote et champion en titre Juan Ignacio Londero le rejoint dans les huit derniers. Son compatriote sud-américain Christian Garin du Chili représente une grande menace pour gagner après avoir remporté deux titres sur terre battue l’année dernière. Cordoue n’a pas déçu une fois de plus en seulement sa deuxième année comme étape sur le circuit ATP.

ATP Cordoba – Quarts de finale

Andrej Martin vs Corentin Moutet

Face à face: 1-1

Les deux joueurs les moins bien classés dans le match nul représentent une grande opportunité pour eux deux. Ils ont divisé les deux réunions, Martin remportant la seule rencontre sur terre battue, bien que Moutet n’avait que 18 ans à l’époque. Martin est à l’aise à Cordoue en tant que demi-finaliste 2018, et bien que Moutet soit probablement le meilleur sur terre battue, Martin est un véritable spécialiste du court en terre battue. Moutet est l’un des membres les moins connus de la «Next-Gen», mais semble prêt à faire du bruit pendant la tournée. Son match complet lui a permis de battre les meilleurs joueurs de Doha pour la finale, ainsi que la tête de série n ° 2 Guido Pella cette semaine, et son match de retour gardera chaque joueur sur ses talons. Il épuisera Martin et atteindra sa deuxième demi-finale de la jeune saison.

Prédiction: Moutet en 2

Pablo Cuevas contre Christian Garin

Face à face: 3-0 Garin

Les deux Sud-Américains se sont rencontrés trois fois la saison dernière, Garin remportant les trois, ne perdant qu’un set. Un seul de leurs affrontements était sur terre battue, la surface la plus solide des deux joueurs, Garin s’imposant à Houston sur le chemin de son premier titre ATP. Garin est entré dans cette semaine 1-5 cette année, mais il semble avoir récupéré son excellente forme sur terre battue de 2019 avec une victoire convaincante en set droit au deuxième tour. Le jeu de Cuevas est bien adapté à la terre battue, mais à 34 ans, il a eu du mal à maintenir la cohérence du début de sa carrière. Garin est un solide joueur polyvalent sur terre battue, est en meilleure forme générale et a dominé le face à face. Ce match ne sera pas différent avec Garin gagnant pour atteindre sa première demi-finale depuis mai dernier.

Prédiction: Garin en 2

Laslo Djere vs Juan Ignacio Londero

Face à face: première rencontre

Londero n’est plus qu’à trois matches de se répéter champion de Cordoue. Il en a choqué beaucoup en remportant le tournoi après s’être faufilé en tant que joker. Djere est grand avec un service solide, bien qu’il ait trouvé que son meilleur tennis était sur terre battue. L’an dernier, ses trois meilleurs résultats ont été des demi-finales de niveau tour sur terre battue. La saison sur terrain dur n’a pas été bonne pour lui, entrant cette semaine avec un dossier de 2-10 lors de ses 12 derniers matchs. Londero de même sur dur, entrant à Cordoue avec une séquence de six défaites consécutives. Les deux joueurs se sont bien adaptés à la terre battue, mais Londero est tout simplement un meilleur joueur sur terre battue. Londero est également expérimenté dans les tournois, faisant la finale à Bâle et le quatrième tour à Roland Garros en plus de son triomphe ici. Il gagnera une bataille acharnée.

Prédiction: Londero en 3

Diego Schwartzman contre Albert Ramos-Vinolas

Face à face: 4-0 Schwartzman

Tous les quatre de leurs affrontements sont arrivés sur terre battue, deux d’entre eux l’année dernière, avec Schwartzman non seulement gagner les quatre, mais pas perdre un set. Compte tenu de sa petite taille et de son héritage sud-américain, Schwartzman n’est étonnamment pas un spécialiste du court en terre battue, mais a vraiment développé son jeu sur tous les terrains. Ramos est avant tout un coureur d’argile, avec ses meilleurs résultats à la surface. Il a fait face à une série de formes incohérentes au cours des dernières années, mais constitue une menace sérieuse pour remporter le tournoi à son meilleur. Il est révélateur que la rivalité est si unilatérale, avec tous les matchs sur la surface préférée de Ramos, et cela ne changera pas vendredi avec Schwarzman gagnant à nouveau de manière convaincante.

Prédiction: Schwartzman en 2

