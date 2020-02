Pronostics ATP Dubaï en quart de finale incluant Novak Djokovic contre Karen Khachanov

La composition des quarts de finale des championnats de tennis hors taxes ATP de Dubaï est terminée. Trois des joueurs les mieux classés sont toujours dans le tirage au sort, le numéro un mondial Novak Djokovic menant la charge.

Qui réservera sa place lors des quatre derniers matchs de vendredi?

Pronostics ATP Dubai en quart de finale

Andrey Rublev contre Dan Evans

Tête à tête: Rublev 1-0 Evans

Andrey Rublev a dépassé Filip Krajinovic dans une rencontre à l’envers qui a brièvement semblé aller contre lui, avant de prendre le contrôle des procédures pour gagner 7-6 6-0. Le Russe s’améliore à 15-2 pour la saison alors qu’il cherche une place en demi-finale lors de son premier match nul à Dubaï.

Rublev se heurtera au dangereux flotteur de l’ATP, Dan Evans, qui a joué un beau tournoi cette semaine. Le Britannique n ° 1 a décroché son quatrième top-20 du cuir chevelu de l’année en battant l’Italien Fabio Fognini au premier tour, puis a enregistré trois balles de match pour vaincre le Français Pierre-Hugues Herbert au service important au deuxième tour en près de trois heures. Evans a maintenant atteint les quarts de finale dans les quatre épreuves non-chelem qu’il a disputées cette année, y compris la Coupe ATP. Mais sa course s’arrêtera-t-elle ici?

Plus probable. Le métier et la variété d’Evans peuvent être un cauchemar pour les adversaires, mais je pense que Rublev sera plus apte à contrer la tranche lisse. Si le Russe peut allier puissance et patience comme il l’a fait lors de leur rencontre à Adélaïde, il devrait en avoir assez pour faire fuir le fougueux Britannique.

Prédiction: Rublev en 2

Stefanos Tsitsipas contre Jan-Lennard Struff

Tête à tête: Tsitsipas 1-2 Struff

Stefanos Tsitsipas a coché toutes les cases de la grille d’auto-amélioration l’année dernière, et malgré une oscillation en début de saison en Australie, il marche maintenant avec ses deux pieds. La sensation grecque a été impitoyable dans sa défense du titre à Marseille le week-end dernier, battant les goûts de Mikael Ymer, Vasek Pospisil et Felix Auger-Aliassime sans perdre un set.

Tsitsipas a atteint la finale à Dubaï l’année dernière et il y a de fortes chances de se qualifier pour le match de championnat cette année. Il jouera le gros frappeur allemand Jan-Lennard Struff au cours des huit derniers matchs – un joueur qui semble aimer jouer le rôle de l’opprimé cette semaine.

L’ancien champion de 29 ans, Bautista Agut, a stupéfait mardi soir pour décrocher seulement sa deuxième victoire de la saison au niveau de la tournée. Il a ensuite donné à Nikoloz Basilashvili un passage à tabac dévastateur au deuxième tour, terminant une victoire 6-1 6-0 en seulement 39 minutes.

Struff a été une épine dans le match de Tsitsipas comme en témoignent leurs trois rencontres en 2019 au cours desquelles il en a remporté deux. Mais Tsitsipas est sur une lancée et son service est presque imprenable. Il n’a été brisé que trois fois depuis le début de la semaine dernière. Attendez-vous à ce que le jeune Grec fasse les demi-finales, mais juste.

Prédiction: Tsitsipas en 3

Gael Monfils vs Richard Gasquet

Tête à tête: Monfils 10-7 Gasquet

Gael Monfils est un autre joueur en forme en 2020, et sa course gagnante extraordinaire ne montre aucun signe de ralentissement. Le flamboyant Français est à trois matches de remporter un remarquable troisième titre en février après ses succès sur les terrains durs intérieurs de Montpellier et Rotterdam respectivement.

Monfils rencontrera son compatriote Richard Gasquet qui a dépassé Benoit Paire pour atteindre son deuxième quart de finale de la saison.

Le coureur unique de 33 ans semble avoir surmonté ses problèmes de condition physique en début de saison. Gasquet a raté le premier mois de l’année en raison d’une blessure au genou et à son retour à Montpellier, il n’a pas réussi à terminer son match de quart de finale contre Vasek Pospisil.

Monfils et Gasquet se rencontrent pour la énième fois et tous deux aiment se défendre de la ligne de base et forcer les erreurs des raquettes de leurs adversaires. Monfils est cependant celui qui a le plus d’agilité et d’athlétisme, et il devrait passer en demi-finale où il rencontrera probablement Djokovic dans un concours alléchant.

Prédiction: Monfils en 2

Novak Djokovic contre Karen Khachanov

Tête à tête: Djokovic 2-1 Khachanov

Le n ° 1 mondial Novak Djokovic continue de terroriser le peloton de chasse aux Championnats de Dubaï alors qu’il dépassait Philipp Kohlschreiber 6-3 6-1 sans faire face à un seul point de rupture. Il a maintenant disputé 15 matchs sans défaite en 2020 et est le favori écrasant pour remporter son cinquième titre au Aviation Club de Dubaï.

La star serbe affrontera ensuite Karen Khachanov en quart de finale. Le Russe percutant a battu Djokovic au sensationnel lors du Masters de Paris 2018 pour remporter son premier titre en Masters 1000. Mais malheureusement, pour le joueur de 23 ans, il n’a pas encore tout à fait atteint ce niveau.

Il faudrait une performance colossale pour arrêter Djokovic cette semaine, et Khachanov sous sa forme actuelle ne l’a tout simplement pas en lui.

Prédiction: Djokovic en 2

En désaccord avec nos pronostics ATP Dubai Quarterfinal? Comme toujours, n’hésitez pas à laisser vos réflexions dans les commentaires.