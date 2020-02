Pronostics ATP Marseille Open quart de finale incluant Vasek Pospisil contre Stefanos Tsitsipas

Le tirage ATP Marseille Open 2020 voit seulement les huit joueurs rester en lice pour le trophée. Nous prévisualisons les quatre matchs de quart de finale et prédisons qui atteindra les quatre derniers matchs.

Pronostics ATP Marseille Open quart de finale

Egor Gerasimov contre Felix Auger-Aliassime

Tête à tête – Première rencontre

Egor Gerasimov réalise une belle descente en qualification mais son test le plus sévère l’attend dans les huit derniers. Il affronte Félix Auger-Aliassime, qui a dû se battre jusqu’au bout contre Pierre-Hugues Herbert en s’imposant 11-9 lors du bris d’égalité en troisième set.

Gerasimov est sans aucun doute extrêmement confiant d’avoir vaincu un des dix meilleurs joueurs, mais le Canadien est en bonne forme et sa capacité de combattre augure bien de son avenir. Attendez-vous à ce que le Biélorusse affronte le Canadien, mais les coups de fond de Felix devraient être trop forts par rapport à la ligne de base et afficher à nouveau de bons chiffres sur son service.

Prédiction: Auger-Aliassime en 2

Alexander Bublik contre Denis Shapovalov

Tête à tête – Première rencontre

Un quart de finale intéressant avec les deux joueurs qui ont réalisé de bonnes victoires lors de leurs matchs précédents. Alexander Bublik a éliminé Benoit Paire en trois sets divertissants tandis que Denis Shapovalov a également eu raison de Marin Cilic en trois sets.

Il s’agit de la première rencontre entre les deux et ce match repose certainement sur la façon dont Bublik sert. À partir de la ligne de base, le Canadien est le plus assuré des deux et son service était en feu avec 17 as. Si Bublik peut bien servir, ce match peut être très serré, mais il est difficile de le voir battre Shapovalov, qui frappait assez bien depuis la ligne de base.

Prédiction: Shapovalov en 3

Daniil Medvedev contre Gilles Simon

Tête à tête – Simon 2-0 Medvedev

Daniil Medvedev a surmonté un lent départ pour s’enfuir avec les deux derniers sets. Le Russe fait désormais face à Gilles Simon qui a l’air en forme à Marseille en sortant Aljaz Bedene en deux sets.

Medvedev n’a jamais battu Simon, mais c’est la première fois qu’il lui fait face sur des terrains durs, ce qui est la meilleure surface du Russe. Les deux joueurs sont extrêmement cohérents par rapport à la ligne de base, mais si Medvedev joue comme il a joué dans les deux derniers sets contre Jannik Sinner, le Français aura du mal à prendre le contrôle du match.

Prédiction: Medvedev en 2

Vasek Pospisil vs Stefanos Tsitsipas

Tête à tête – Première rencontre

Vasek Pospisil mérite définitivement la place en quart de finale mais pour progresser encore, il faudrait une performance très spéciale. Stefanos Tsitsipas n’a pas connu un bon début de saison 2020 mais son match contre Mikael Ymer était sûrement un match très confiant du Grec. Il aurait pleinement besoin de cette confiance, car le Canadien a l’air très à l’aise dans tous les aspects de son jeu.

Ce match a tous les ingrédients pour parcourir la distance et le fera probablement. Pospisil arrivera très près de la ligne d’arrivée mais si le Grec se sent confiant en tant que champion en titre, attendez-vous à ce que Tsitsipas contre le service du Canadien et remporte la victoire.

Prédiction: Tsitsipas en 3

